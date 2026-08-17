Lautaro spinge per giocare dall’inizio contro il Monza: Pio Esposito rischia la panchina, mentre Thuram migliora. L’agente di Khalaili riapre il caso e punge l'Italia

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Si avvicina il debutto in campionato dell’Inter. I campioni d’Italia apriranno la stagione in casa contro il neopromosso Monza, nell’incontro in programma sabato 22 agosto alle 18:30. Chivu è chiamato a sciogliere diversi dubbi di formazione, soprattutto in attacco: in attesa del pieno rientro a pieno regime di Thuram, capitan Lautaro scalpita per partire subito dal primo minuto. Intanto l’agente di Khalaili, il laterale destro israeliano che i nerazzurri avevano acquistato prima che l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni di Milano negasse al giocatore l’idoneità sportiva agonistica, vuota il sacco e racconta come il neoacquisto del Crystal Palace ha vissuto il mancato approdo in Serie A.

Verso Inter-Monza: Lautaro prenota una maglia da titolare

Lautaro Martinez è una macchina da guerra. Ci sono capitani e capitani: alcuni chiedono qualche giorno in più di permesso, altri – nonostante una finale Mondiale – tornano tirati a lucido, disputano uno spezzone di partita e spingono per essere impiegati subito dall’inizio nella prima giornata di campionato. Ecco perché i tifosi dell’Inter sono pazzi dell’argentino. “Toro” di nome e di fatto, un guerriero, un esempio per lo spogliatoio.

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Nei quattro allenamenti che separano i nerazzurri dalla sfida contro il Monza, Lautaro farà il possibile e l’impossibile per convincere Chivu. Dal canto suo, il tecnico romeno non intende correre rischi dopo il tour de force iridato del capitano. L’ultima parola spetterà all’allenatore, ma se dipendesse dall’attaccante non ci sarebbero dubbi: Lautaro si schiererebbe titolare.

Perché Lautaro può spedire Pio Esposito in panchina

Nelle cinque amichevoli disputate in preseason, Pio Esposito non è mai riuscito a trovare la via del gol. Nessun allarme, per carità. Il 21enne attaccante di Castellammare di Stabia, che si appresta a firmare il rinnovo di contratto, avrà sicuramente più spazio nel corso della stagione rispetto alla precedente annata.

Ma, forse anche per caratteristiche fisiche, l’ex Spezia è apparso meno brillante e più in difficoltà rispetto a Bonny, decisamente più in palla nell’ultimo test vinto di misura contro il Betis grazie al gol del nuovo acquisto Stones. Questo il motivo per cui, qualora Lautaro dovesse partire dal primo minuto, a farne le spese potrebbe essere proprio Pio.

Come sta Thuram: l’obiettivo per la partita del Monza

Non è stata un’estate semplice per Marcus Thuram, che a causa di un problema al polpaccio ha avuto pochissimo spazio al Mondiale, scendendo in campo soltanto per pochi minuti contro l’Iraq. Il figlio d’arte, assente nell’amichevole contro il Betis, punta almeno a essere convocato per la prima giornata di campionato.

Al momento, però, l’obiettivo più realistico è la panchina. Chivu non ha intenzione di forzare i tempi e preferisce procedere con cautela, anche considerando gli impegni che attendono l’Inter nelle prossime settimane. Per rivedere la ThuLa potrebbe dunque essere necessario aspettare almeno la seconda giornata.

Caso Khalaili, parla l’agente: cosa è successo

Sfumato Palestra, la caccia all’erede di Dumfries sembrava essersi conclusa con il colpo Khalaili. Poi, però, l’israeliano non ha ricevuto l’idoneità sportiva agonistica dopo aver sostenuto le visite mediche con l’Inter, facendo saltare il trasferimento. Boaz Goren, agente del calciatore, è tornato sulla vicenda ai microfoni di 103FM: “Eravamo in hotel e quando gli ho comunicato del mancato trasferimento ci siamo messi a ridere”. Poi è arrivato il Crystal Palace e, secondo il procuratore, “ci sono voluti meno di due minuti perché il medico lo autorizzasse”. L’agente ha quindi ribadito che l’Inter rappresentava la prima scelta: “Per noi era una soluzione eccellente, è sempre stata al primo posto. Ma Anan non potrà mai giocare in Italia fino a quando non cambieranno il protocollo”.