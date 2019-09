Inter, Moratti applaude Sensi: "Ecco chi mi ricorda"

Dopo la cena insieme agli Zhang e alla dirigenza nerazzurra, Massimo Moratti è stato intercettato nella tarda serata all'uscita del ristorante in pieno centro.

"La famiglia Zhang è gentilissima, sia Steven che suo padre. Ci tengono moltissimo a fare bene e sono felici della situazione attuale. Ci sono le basi per fare bene, Conte è bravo sia nelle dichiarazioni che fa sia nello spirito che ha dato alla squadra".

Infine ha parlato del giocatore che l'ha sorpreso maggiormente e del derby di sabato sera: "Non mi aspettavo un Sensi così forte, è intelligente, ha velocità, ha cambiato un po' la squadra come Sneijder. Lo scudetto non si cita, ma ci sono le basi per lottare. Derby? Non si dice niente… (ride n.d.r)".

SPORTAL.IT | 17-09-2019 10:38