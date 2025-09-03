Inter, Moratti migliora: svolta positiva in ospedale, presto potrebbe lasciare la terapia intensiva  

Migliorano le condizioni di Massimo Moratti, prossimo a lasciare la terapia intensiva dell’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato dallo scorso 26 agosto a causa di una infezione polmonare. L’ex presidente dell’Inter ha anche parlato ai familiari.
Moratti migliora in ospedale
Buone notizie dall’Istituto Humanitas di Rozzano, dove l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato da ormai più di una settimana a causa di una infezione polmonare. Le condizioni ex patron nerazzurro continuano a migliorare: secondo quanto riferito da MilanoToday, Moratti avrebbe incontrato e parlato con i suoi familiari, in particolare con la moglie Molly, i figli e la sorella Bedy. E secondo la Gazzetta dello Sport, presto potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva.
Il ricovero per un’infezione polmonare
Moratti, 80 anni, era stato ricoverato lo scorso 26 agosto a causa di una polmonite che gli impediva di respirare autonomamente. Le sue condizioni di salute apparivano piuttosto serie: in ospedale l’ex patron dell’Inter è stato infatti sedato e intubato. Lentamente, però, la situazione di Moratti è migliorata e sabato 30 agosto il personale dell’Humanitas ha proceduto a estubare l’ex numero uno del club nerazzurro.
Moratti resta sotto controllo
In questo momento Moratti si trova ancora nel reparto di terapia intensiva della struttura di Rozzano, le sue condizioni sono costantemente sotto controllo, ma i miglioramenti degli ultimi giorni fanno pensare che il peggio sia passato. Nei prossimi giorni l’ex presidente nerazzurro potrebbe dunque essere trasferito in reparto ordinario, la premessa al ritorno a casa.