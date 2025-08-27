Inter, Moratti ricoverato in terapia intensiva: l'ex presidente nerazzurro colpito da una polmonite

Ore di ansa e preoccupazione per l'ex patron della Benamata, che lo scorso maggio ha tagliato il traguardo degli ottant'anni

Sono ore di ansia e preoccupazione per Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter è stato, infatti, ricoverato in terapia intensiva per colpa di una polmonite. Stando alle prime indiscrezioni, l’imprenditore non sarebbe in pericolo di vita.

Moratti, situazione seria

Massimo Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Ottant’anni compiuti lo scorso 16 maggio, l’ex presidente dell’Inter è stato intubato per aiutarlo a respirare. Non sarebbe in pericolo e le condizioni non appaiono critiche, ma queste restano ore di attesa e preoccupazione. L’imprenditore viene monitorato costantemente per comprendere l’evolvere della situazione che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i medici della struttura milanese descrivono comunque come “seria” .

A maggio la grande festa per gli ottant’anni

Nato nel 1945 a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, a maggio aveva festeggiato le sue prime otto decadi con una festa a sorpresa organizzata dai figli nella tenuta di famiglia a Imbersago, in provincia di Lecco. Nell’occasione, Moratti era apparso in buona salute e non erano mancati scatti e abbracci con i tanti vip, amici, ex giocatori e dirigenti nerazzurri, tra cui Marotta, Zanetti, Ronaldo il fenomeno, Recoba, Vieri, Pirlo, Pagliuca. Tutti pronti a festeggiare l’importante traguardo.

Inter affare di famiglia

Con il nerazzurro nel sangue e un’amore senza confini per la Benamata, Moratti aveva rilevato l’Inter da Ernesto Pellegrini nel 1995. Il legame con il club era, però, ovviamente un “affare di famiglia” vista l’epopea della Grande Inter firmata negli sessanta sotto la guida di papà Angelo. Nel 2013, la cessione (non certo indolore, ma necessaria quanto fallimentare) all’imprenditore indonesiano Erick Thohir, primo presidente non italiano della storia nerazzurra.

Il presidente più vincente di sempre

In 18 anni alla guida, Moratti ha investito nel club qualcosa come 1,2 miliardi di euro, portando la squadra a vincere 16 trofei, undici più i 5 conquistati sotto la presidenza di Giacinto Facchetti. Numeri che lo fanno il presidente più vincente di sempre della storia del club. L’apice arrivò, ovviamente, nel 2010 quando, sotto la guida di José Mourinho, i nerazzurri conquistarono lo storico triplete Champions League, scudetto e Coppa Italia.