Inter, Moratti rimpiange Icardi e attacca la Juve su Calciopoli

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ai microfoni di Radio Rai ha parlato del derby d'Italia, iniziando con una bacchettata alla dirigenza nerazzurra per la gestione del caso Icardi: "Forse avrei avuto un comportamento diverso, ma non voglio giudicare perchè non so cosa sia successo. Ieri però sarebbe stato molto utile. Credo che ci sia stata una polemica tra giocatore e società, per cui la cosa è diventata anche molto giornalistica".

Il sostituto di Maurito, Romelu Lukaku, con i bianconeri ha deluso: "Deve ancora adattarsi all'Italia, in Inghilterra era più aggressivo. E' completamente diverso da Higuain, non si possono paragonare".

Sulla sconfitta dei nerazzurri: "Le squadre, per lo scudetto, devono avere continuità. L'Inter deve aspirare al titolo, anche se la Juve parte da una base molto forte e dal lavoro di Allegri. Calcisticamente, il secondo gol è stato molto bello, Sarri ha dimostrato di amare il bel calcio".

Elogi per l'impatto di Conte nel mondo nerazzurro: "E' un professionista con grande continuità d'allenamento, forza e carattere. L'allenatore incide parecchio, è importante per come tiene la squadra e per le decisioni che prende".

Poi Moratti si è tolto un sassolino sul caso Calciopoli, con la Juve che recentemente ha presentato ancora ricorso sullo scudetto assegnato nel 2006 all'Inter: "Anche il rancore più voluto, dopo tanti anni, inizia a scendere. Invece vedo che insistono, devono trovare qualcuno che non ne sappia niente e gli dia ragione, altrimenti è impossibile".

L'addio a San Siro: "Qualche anno fa c'era meno gente allo stadio, si poteva fare un ragionamento simile, ovvero quello di avere uno stadio piccolo. Una volta mio fratello aveva la tessera che ti legava al tuo posto tutta la vita, oggi ti chiedono a fine stagione se vuoi mantenere quel posto. Forse è una cosa saggia, ma lega meno i tifosi alla società".

SPORTAL.IT | 07-10-2019 11:12