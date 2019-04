Inter, Moratti sta con Spalletti

A poche ore dal Derby d'Italia, Moratti ha fatto il punto sulla crescita del progetto nerazzurro: "Juventus? Vero, loro vincono da tanti anni, ma l’Inter non è così distante. Non manca tanto per raggiungerla. Quando ci sarà un’organizzazione perfetta, questa proprietà farà grandi cose", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Poi si parla del possibile cambio di allenatore a fine stagione: "Non entro nel merito, quella dell’allenatore è una questione che riguarda l’attuale società. Dico solamente questo: Spalletti è un bravissimo allenatore, uno che ha talento". Poi un sogno: "Se fosse possibile, andrei forte su Mbappé. È il mio preferito, oggi nessuno è come lui".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 09:39