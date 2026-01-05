Inter, da Moratti stoccata all’ex Inzaghi: il velenoso paragone con Mourinho 

Il presidente del triplete nerazzurro si lascia andare a una frecciata nei confronti del tecnico volato in Arabia Saudita al termine della scorsa stagione

Ex presidente, ma soprattutto primo tifoso dell’Inter: come tanti altri supporter nerazzurri anche Massimo Moratti è rimasto deluso dall’addio di Simone Inzaghi al termine della scorsa stagione. Intervistato in radio, il patron della squadra del triplete non ha rinunciato a una frecciata nei confronti dell’allenatore piacentino.

Chivu fa dimenticare l’addio di Inzaghi

L’Inter di Cristian Chivu, prima in classifica e in grado di giocare un calcio divertente e spettacolare, ha ormai fatto dimenticare ai tifosi nerazzurri l’addio di Simone Inzaghi, un evento piovuto sul mondo nerazzurro all’improvviso, dopo la scioccante sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. Eppure l’improvvisa separazione dal tecnico piacentino aveva scatenato le reazioni più disparate tra i supporter dell’Inter, divisi tra chi accusava Inzaghi di aver tradito il club e chi, invece, se la prendeva con la Beppe Marotta per essersi fatto sorprendere dalla scelta dell’allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Moratti e il confronto tra Inzaghi e Mourinho

Tra coloro che oggi non hanno dimenticato l’addio di Inzaghi sembra esserci Massimo Moratti: intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex presidente nerazzurro non si è fatto scappare l’opportunità di scoccare una frecciata nei confronti dell’ex allenatore dell’Inter. “Simone Inzaghi per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo”, ha dichiarato Moratti, lasciandosi poi andare ad un velenoso confronto con un tecnico che ha scritto la storia dell’Inter. “Inzaghi ha voluto imitare Mourinho – ha aggiunto Moratti – ma con una cattiva imitazione, perché Mou aveva vinto il triplete”.

I complimenti a Chivu

Anche se la scelta di Inzaghi non gli è andata giù, Moratti ha comunque riconosciuto i meriti della dirigenza nerazzurra, capace di risolvere il problema allenatore affidandosi a un tecnico emergente come Chivu. “La mia Inter l’avrei affidata a Conte – ha confessato Moratti – ma la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché Cristian è molto bravo”. Tanto bravo da poter già vincere il suo primo scudetto al secondo anno di serie A. “Credo che in campionato sarà una corsa a tre – ha dichiarato a riguardo Moratti – l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri: sarà una corsa fino alla fine”.