Inter, mossa a sorpresa per l'attacco: arriva un'offerta ufficiale

L’Inter è piombata su Pablo Sarabia. Con una mossa a sorpresa, i nerazzurri hanno presentato un’offerta ufficiale per l’attaccante esterno del Siviglia, che ha il contratto in scadenza col Siviglia nel 2020 e una clausola di rescissione abbordabile da 18 milioni di euro.

L’esterno spagnolo, 27 anni tra pochi giorni, è considerato l’erede ideale del croato Ivan Perisic, in partenza a fine stagione. Sarabia è reduce da grandi prestazioni nella Liga, dove quest’anno ha realizzato 11 gol e distribuito 13 assist vincenti in 32 partite, e in Europa League (8 gol in 13 partite).

Marotta e Ausilio avrebbero già proposto al giocatore un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. I contatti sono in corso e c’è feeling tra le parti, riporta la Gazzetta dello Sport.

Sarabia, cresciuto nella cantera del Real Madrid, ha giocato per cinque anni al Getafe prima del passaggio nel 2016 al Siviglia, dove è esploso in questa stagione. Ha vinto gli Europei di calcio Under 21 nel 2013 con la maglia della Nazionale spagnola.

L’Inter è in lizza con il Valencia e un altro club italiano non precisato per il giocatore. In caso non andasse in porto l’affare, gli uomini di mercato nerazzurri torneranno a mettere nel mirino Federico Chiesa e Bergwijn, che hanno però un costo decisamente più alto di Sarabia. Per la stella viola servono oltre 70 milioni di euro e per ora è decisamente fuori budget per le casse della Beneamata, l’ala del Psv costa invece circa 35 milioni di euro.

Un altro nome sulla lista di Marotta e Ausilio è quello di Yannick Carrasco, a gennaio molto vicino al Milan. Il Dalian però quota il giocatore intorno ai 35 milioni di euro e non ha intenzione di abbassare le richieste.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 09:56