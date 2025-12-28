Inter, Muharemovic rimonta il Bologna e scatena il mercato: il Sassuolo apre alla cessione, ma c’è l’insidia United

Il difensore classe 2003 del Sassuolo non smette di stupire e accende il calciomercato, con vari club di Premier League pronti a dare battaglia all'Inter, che spera nell'aiuto della Juventus

Tra le sorprese di questo inizio di Serie A c’è sicuramente Tarik Muharemovic, protagonista anche nell’ultima giornata con il gol che ha permesso al Sassuolo di rimontare il Bologna nel derby emiliano. Le ottime prestazione del bosniaco hanno ovviamente attirato l’interesse di vari top club, tra i quali l’Inter, che lo avrebbe scelto come possibile erede di Stefan De Vrij. La concorrenza ai nerazzurri però non manca, con varie squadre di Premier League interessate al classe 2003, compreso il Manchester United.

Inter, Muharemovic è l’erede designato di De Vrij

Dopo 8 stagione le strade di De Vrij e dell’Inter potrebbero separarsi. Dall’arrivo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi Stefan sta infatti trovando sempre meno spazio e, visto anche il contratto in scadenza che i nerazzurri non sembrano intenzionati a voler rinnovare, il suo addio al termine della stagione appare ormai scontato. Per questo il club meneghino si starebbe già guardando attorno alla ricerca di un sostituto che sembrerebbe essere stato individuato in Muharemovic, che ha ben impressionato in questa prima parte di stagione tra le fila del Sassuolo, tanto che c’è anche chi ha parlato di un suo possibile approdo a gennaio alla corte di Chivu in caso di cessione anticipata di De Vrij.

Le parole di Carnevali: “A fine stagione faremo partire qualcuno”

Opzione che però sembra difficilmente percorribile per gennaio visto che prima della sfida al Bologna, durante la quale Muharemovic ha anche trovato la rete del definitivo pareggio, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mercato a Sky Sport, escludendo una cessione a gennaio ma aprendo al trasferimento dei propri pezzi pregiati in estate: “Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione, per centrare il nostro obiettivo. A quel punto magari lasceremo a qualcuno, e credo che ce ne sia più di uno, la possibilità di andare in qualche grande club. La nostra forza è l’attacco e lì probabilmente non dobbiamo fare nulla. Dobbiamo trattenere i nostri giocatori per cui ci può essere qualche richiesta, poi dobbiamo cercare di migliorare sugli esterni bassi perché lì abbiamo necessità”.

Anche il Manchester United su Muharemovic

L’Inter rischia però di avere non poca concorrenza per il centrale del Sassuolo. Le belle prestazioni di questa prima metà di stagione di Muharemovic hanno attirato le attenzioni non solo dei club italiani, ma anche di alcune squadre straniere, soprattutto della ricca e per questo temibile Premier League. Il classe 2003 è finito infatti nel mirino del Bournemouth, dell’Aston Villa e, soprattutto, del Manchester United secondo il sito Ontheminute. In soccorso dei nerazzurri potrebbe però arrivare la Juventus, che potrebbe acquistare il difensore dal Sassuolo a metà prezzo visto che il 50% del ricavato entrerà nelle casse dei bianconeri e a quel punto inserirlo in una trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, anche lui finito sempre più ai margini