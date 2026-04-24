Inter, nell’affare Muharemovic un doppio schiaffo alla Juventus: c’entra la formula scelta col Sassuolo

Il club nerazzurro vicino alla definizione della prima operazione di mercato per la prossima stagione: l’acquisto del bosniaco nasconde due sgarri ai bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tarik Muharemovic potrebbe essere il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione: il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo col difensore e con il Sassuolo, l’operazione progettata nasconde un doppio schiaffo ai rivali della Juventus.

Inter, Muharemovic il primo acquisto

In attesa di conoscere il futuro di Alessandro Bastoni, l’Inter ha di fatto prenotato il suo possibile successore: si tratta di Tarik Muharemovic, 23enne bosniaco passato dalle giovanili della Juventus e poi anche dalla Next Gen bianconera prima di imporsi come una delle rivelazioni della Serie A col Sassuolo, nel suo primo anno nel massimo campionato italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Forte fisicamente, rapido nonostante la stazza e in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro, Muharemovic rappresenta un rinforzo di valore per un’Inter che punta anche a cambiare pelle sul piano tattico, seguendo i dettami di Cristian Chivu.

Lo schiaffo di Muharemovic alla Juve

L’ormai probabile acquisto di Muharemovic permetterà all’Inter anche di rifilare un doppio schiaffo ai rivali della Juventus. Il primo arriva direttamente dal giocatore: i bianconeri avevano infatti contattato l’entourage del bosniaco per valutare la possibilità di un suo ritorno a Torino, ma Muharemovic ha stoppato i colloqui, facendo capire di preferire il trasferimento all’Inter. Una scelta, quella del giocatore, dovuta al fatto di essersi sentito poco stimato dalla Juventus quando nell’estate 2024 l’ha ceduto in via definitiva al Sassuolo.

La formula-beffa per i bianconeri

L’altro scherzetto alla Juventus potrebbe invece arrivare dalla formula scelta da Inter e Sassuolo per concludere l’affare. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i due club sarebbero orientati a chiudere la trattativa con un prestito oneroso con riscatto obbligato legato al verificarsi di alcune condizioni, per una valutazione complessiva di 25 milioni di euro. Questa formula impedirebbe alla Juventus di incassare questa estate il 50% dei ricavi della vendita del cartellino di Muharemovic, come previsto dalla clausola inserita dai bianconeri e dal Sassuolo nella compravendita di due anni fa. La Juventus, quindi, riceverebbe i 12,5 milioni di euro che le spettano soltanto al termine del campionato 2026/27. Un dettaglio non da poco per un club che, qualificato o meno alla prossima Champions League, ha la necessità di reperire risorse dalle plusvalenze per finanziare il proprio mercato.