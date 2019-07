Inter, Nainggolan e Joao Mario piacciono in Cina

Ci sono anche Nainggolan e Joao Mario tra i giocatori che non rientrano nel progetto nerazzurro per la stagione 2019/20. I due avrebbero tanti estimatori soprattutto in Cina. Tuttavia, l'idea di giocare nella China Super League non pare attrarli più di tanto (nonostante proposte faraoniche).

Il portoghese ha, sul piatto, una proposta del Monaco di Jardim (lo conosce dai tempi dello Sporting) mentre il centrocampista belga vorrebbe rimettersi in gioco in Premier League, torneo che lo affascina da tanto tempo.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 07:56