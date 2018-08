Inter, Nainggolan fa già discutere: tifosi sconcertati

Radja Nainggolan non ha ancora debuttato in gare ufficiali con l’Inter a causa di un infortunio muscolare, ma fa già discutere. Il convalescente centrocampista belga ha sconcertato i tifosi dopo aver passato parte della notte di venerdì in un affollato locale di Dalmine con Fabrizio Corona. Le immagini dell’evento hanno fatto il giro del web, facendo arrabbiare molti tifosi, soprattutto all’indomani della sconfitta contro il Sassuolo, che ha sottolineato una volta di più la necessità che l’ex Roma recuperi alla svelta dall’infortunio.

Il Ninja, arrivato a Milano per 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo, si è recato alla discoteca “La Casa Loca” di Dalmine, in provincia di Bergamo, dove è stato l’ospite vip. L’ex giallorosso si è concesso ai tifosi per numerose foto e selfie con Corona, e il giorno dopo si sarebbe presentato regolarmente all’allenamento alla Pinetina indossando la stessa maglia con cui era stato fotografato in discoteca.

Sui social si sono scatenate le reazioni, tra sfottò e critiche. Molti tifosi nerazzurri, che non vedono l’ora di vederlo esordire, sono rimasti sconcertati dal comportamento del Ninja, e i più pessimisti hanno gridato al “pacco”. Circola anche un video in cui il giocatore, in discoteca, fa un gestaccio a un ragazzo che gli chiede di “andare a dormire”.

Nainggolan dovrebbe tornare disponibile, almeno per la panchina, contro il Torino. Il giocatore è fermo da più di un mese, dopo i problemi alla coscia accusati nel test di Sion e ha saltato così praticamente tutto il precampionato: un lungo stop, come gli è capitato di rado nel corso della sua carriera. Contro i granata Perisic e Skriniar partiranno dall’inizio e non è da escludere l’esordio dal 1′ minuto di Vrsaljko. Asamoah tornerà terzino sinistro e prenderà il posto di Dalbert, pessimo a Reggio Emilia.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 14:45