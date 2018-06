Inter-Nainggolan, l'affare decolla: "Mi vogliono cedere"

"Mi vogliono cedere": secondo il Corriere dello Sport, Radja Nainggolan avrebbe confidato agli amici che la Roma ha deciso di monetizzare dalla sua cessione, considerata l'età e la volontà del club di puntare sui più giovani Pellegrini e Cristante.

Una indiscrezione che se provata aprirebbe le porte all'Inter, che ormai da tempo considera il centrocampista belga il suo sogno proibito. I nerazzurri devono guardarsi dalla fortissima concorrenza dei cinesi del Guanzhou, ma sperano di convincere il Ninja ad accettare l'offerta meneghina, magari con la prospettiva di tornare ad essere allenato da Luciano Spalletti.

I capitolini valutano il belga 40 milioni di euro, ma l'Inter vuole ottenere uno sconto grazie all'inserimento in contropartita di alcuni giovani, tra questi Bettella e Pompetti, appena laureatisi campioni d'Italia nel campionato Primavera. Piero Ausilio ha incontrato l'agente di Nainggolan, Beltrami, per dare un'accelerata alla trattativa. Il Biscione ha offerto un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione e aspetta una risposta da parte del giocatore.

Il commissario tecnico del Belgio Martinez è intanto tornato a parlare sull'esclusione di Nainggolan dalla rosa per Russia 2018: "Siamo stati chiarissimi. La ragione della sua esclusione, che la gente l'accetti o meno, è una ragione tattica. Non parlo della sua intelligenza tattica ma del modo in cui gli attaccanti sono disposti nel mio sistema. Non si può giocare con più di 11 giocatori in campo. Quando si gioca con Hazard, Mertens e Lukaku nei ruoli offensivi, bisogna prendere delle decisioni tattiche. Devo restare neutrale. Se non lo fossi, avrei preso Mirallas, con cui ho lavorato per cinque anni all'Everton. Ma devo valutare quello di cui la squadra ha bisogno. Questa procedura l'ho applicata con Mertens, con Hazard e anche con Nainggolan. E siamo arrivati alla conclusione che ci sono giocatori che hanno bisogno di essere protagonisti e altri sono gregari. Per i media è più interessante pensare che dietro la mancata convocazione di Nainggolan ci sia un attrito tra lui e me, per esempio. Ma, spiacente, non è questo il caso".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 12:00