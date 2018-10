Inter, Nainggolan rinviò la firma per tagliarsi i capelli

Cosa hanno in comune Radja Nainggolan, Blaise Matuidi, Tiemoue Bakayoko e Usain Bolt? Si tratta di HD Cutz, barbiere jamaicano con residenza a Londra tra i più famosi e apprezzati nel mondo dello sport. Sheldon Edwards, questo il vero nome di questo coiffeur con base nel quartiere londinese di Battersea, ha snocciolato a The Sun il lungo elenco dei suoi clienti famosi, tra cui figurano anche l’uomo più veloce del mondo e un gran numero di calciatori ed ex calciatori, dalle frecce del Manchester City Raheem Sterling e Leroy Sanè, alla leggenda dell’Arsenal e della Francia Thierry Henry. Nella lista anche i centrocampisti di Inter, Juventus e Milan: il più affezionato sarebbe proprio Nainggolan, celebre per le sue originali capigliature, che ogni settimana fa arrivare in Italia HD Cutz per sistemarsi i capelli. Nella scorsa estate il Ninja avrebbe addirittura rinviato la presentazione ufficiale con tanto di firma di contratto con l’Inter perché non aveva il giusto taglio. “Ha detto all’Inter: ‘i miei capelli sono un disastro e il mio barbiere è in Russia, firmerò quando torna’”, ha raccontato Edwards, che in quel periodo era al seguito di Michy Batshuayi, attaccante del Belgio che lo aveva voluto con sé ai Mondiali. “Sono arrivato a Milano, gli ho tagliato i capelli sul terrazzo di casa e poi lui è andato filato in società per firmare il contratto”. “Per Nainggolan l’apparenza vale molto”, ha poi aggiunto il barbiere. Grazie HD Cutz, ma di questo ce ne eravamo già accorti…

SPORTEVAI.IT | 10-10-2018 11:14