Inter-Napoli, Conte non si presenta in tv: Tweet De Laurentiis, il precedente Var in Milan-Genoa con Di Paolo

Il tecnico azzurro, espulso, lascia spazio al vice Stellini che glissa sull'episodio del rigore Rrahmani-Mkhitaryan. La reazione del presidente e la mancanza di uniformità del Var.

La sua reazione furiosa al rigore decretato da Doveri, dopo consulto Var, per lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan ha fatto e farà ancora discutere. Ma l’unico a non volerne parlare è proprio lui. Antonio Conte ha disertato la sala stampa di San Siro e anche le postazioni tv. Ha lasciato spazio al fidato vice, Cristian Stellini, che ai microfoni televisivi ha preferito glissare sull’episodio. Non lo ha citato neppure Aurelio De Laurentiis nel suo (consueto) Tweet presidenziale. Lo hanno fatto invece molti tifosi del Napoli e del Milan sui social, visto che su episodi praticamente identici a distanza di tre giorni sono state prese decisioni differenti. Da chi? Dall’arbitro Var.

Inter-Napoli, Stellini spiega perché Conte non parla

Sorpresa a fine match: in tv non si presenta Conte, evidentemente ancora coi nervi a fior di pelle, ma Stellini. “Il rigore? Veniamo da una settimana molto difficile da questo punto di vista, passerei oltre all’episodio e partirei dalla reazione della squadra al rigore. Abbiamo giocato una prestazione di grande forza, che ci dà fiducia. C’è grande soddisfazione. Conte? Ha avuto una reazione al gol subìto, non al rigore in sé. Non commentiamo l’episodio, anche perché avremmo dovuto riavvolgere il nastro e non c’è motivo di farlo. Perché non è venuto in tv? Già altre volte dopo un’espulsione ha deciso di non venire, speriamo non succeda ancora, saremmo tutti più felici”.

Il Tweet di De Laurentiis dopo il match di San Siro

Nessun riferimento alle polemiche anche da parte di De Laurentiis. Dal presidente solo elogi al carattere degli azzurri, capaci di rimontare due volte lo svantaggio contro l’Inter nonostante un’emergenza che non dà tregua: anche per il match Scudetto di San Siro erano tante le assenze pesanti, da De Bruyne a Lukaku, da Anguissa a Neres. “Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?“, il messaggio interlocutorio da parte del patron azzurro. Silenzio assoluto sulle polemiche arbitrali, come del resto dopo il discusso match degli orrori contro il Verona.

Inter-Napoli e Milan-Genoa: Var, trova le differenze

Sui social, intanto, girano altri messaggi. Sono quelli di tantissimi tifosi del Milan, seguiti ovviamente da fan partenopei, che mettono a confronto due episodi praticamente uguali: lo step on foot di Ostigard su Fullkrug al 42′ della ripresa di Milan-Genoa di giovedì scorso e quello di Rrahmani su Mkhitaryan in Inter-Napoli. Niente check nel primo caso, chek – con penalty assegnato da Doveri – nel secondo. E sapete chi c’era in sala Var? Di Paolo. In Milan-Genoa primo arbitro Var, in Inter-Napoli assistente di Di Bello. Una difformità di giudizio su episodi identici che, forse, è il segnale più evidente del dramma Var che si è impietosamente delineato in questa stagione.