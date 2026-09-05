Inter-Napoli, formazioni ufficiali: le novità di Chivu e le scelte di Allegri su De Bruyne e Lobotka

Inter-Napoli, le formazioni: Chivu lancia Stones e conferma Pio Esposito, Allegri punta su Vergara e lascia De Bruyne in panchina.

A San Siro è già sfida scudetto. Il primo grande appuntamento della Serie A 2026-27 è arrivato. Alle 18, si affronteranno le due squadre che hanno conquistato gli ultimi quattro scudetti: Inter e Napoli. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano al big match a punteggio pieno, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri sono chiamati a reagire dopo il ko interno contro il Como. Le formazioni ufficiali.

Inter, Chivu cambia ancora

Cristian Chivu va avanti con il 3-5-2 e conferma la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. La vera novità riguarda però il terzetto difensivo: davanti a Josep Martinez c’è Stones, alla prima da titolare, con Pavard e Bastoni a completare il reparto. Una scelta che conferma la volontà del tecnico di gestire le energie anche in vista dell’imminente Champions League.

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Sulle corsie spazio a Diouf e Dimarco, mentre in mezzo Chivu si affida ancora a Barella, Calhanoglu e Zielinski.

Napoli, la scelta di Allegri: Vergara davanti a De Bruyne

La grande sorpresa arriva invece dalla mediana del Napoli. Massimiliano Allegri lascia in panchina Kevin De Bruyne (che giocherà invece in Champions contro l’Arsenal), preferendo affidarsi ad Antonio Vergara insieme ad Anguissa e Lobotka. È una scelta significativa per una partita di questo peso, soprattutto considerando l’assenza di Scott McTominay, indisponibile.

Allegri conferma quindi il 4-3-3 (nonostante alcune prove di 4-3-2-1 in settimana) e la struttura vista nelle prime giornate. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, mentre in avanti Politano e Alisson Santos agiranno ai lati di Rasmus Højlund.

De Bruyne, dunque, parte fuori

È probabilmente la decisione destinata a far discutere di più alla vigilia: De Bruyne era tra gli uomini più attesi del nuovo Napoli, ma Allegri ha deciso di non rischiarlo dall’inizio, affidando a Vergara il compito di completare il centrocampo insieme a Lobotka e Anguissa. Il belga resta comunque una carta pesantissima da giocare nella ripresa, se la partita dovesse richiedere maggiore qualità tra le linee, ma soprattutto per la prossima partita di Champions per il Napoli.

Anche Lobotka partirà regolarmente dal primo minuto. Il regista slovacco rappresenterà il punto di riferimento per l’uscita del pallone e per la gestione del possesso, con Anguissa chiamato a garantire fisicità e copertura.

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali

Da una parte l’Inter vuole sfruttare il fattore San Siro e continuare la propria corsa a punteggio pieno. Dall’altra il Napoli deve immediatamente rialzarsi dopo la sorprendente sconfitta contro il Como. Il calendario ha già servito il primo incrocio pesante della stagione e le scelte di Chivu e Allegri raccontano due approcci differenti: il tecnico nerazzurro punta sulla continuità e sulla profondità della rosa, quello azzurro risponde con una scelta prudente a centrocampo. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Alisson Santos. All. Allegri.