Inter-Napoli: le formazioni ufficiali. Le scelte di Chivu e Conte: Zielinski, Lang, chi gioca

Scontro diretto per lo scudetto a San Siro: la capolista per la fuga contro i campioni d'Italia. Che sfida tra Lautaro e Hojlund: come giocheranno le due squadre

Il big match della 20a giornata di Serie A va in scena a San Siro, dove si gioca lo scontro diretto per lo scudetto tra Inter e Napoli. La capolista contro la squadra che ha lo scudetto cucito sul petto: se Chivu ha un solo vero dubbio, Conte deve rinunciare a Neres ed è costretto nuovamente a riscrivere l’undici titolare. Le scelte su Zielinski e Noa Lang: ecco le formazioni ufficiali.

Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

In attesa delle formazioni ufficiali, che saranno comunicate a breve, cresce l’attesa per la sfida scudetto tra Inter e Napoli. I nerazzurri puntano a vendicare la sconfitta dell’andata subita al Maradona e dalla loro hanno una classifica che li vede a +4 sui partenopei. Dal canto suo, il grande ex Antonio Conte sa di non poter fallire dopo aver pareggiato tra le mura amiche col Verona.

È vero che gli azzurri hanno una partita in meno rispetto a Roma e Juventus, ma il rischio – in caso di ko – è di scivolare addirittura fuori dalla zona Champions. Al contrario, se i campioni d’Italia dovessero espugnare la Scala del calcio, si riproporrebbero in maniera feroce per il tricolore.

Inter: Zielinski, Luis Henrique, le scelte di Chivu

Chivu si affida al solito 3-5-2. Davanti a Sommer sarà impiegato il terzetto difensivo composto da Bastoni, Akanji e Bisseck. Sulle corsie laterali Dimarco e Luis Herinque, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Carlos Augusto.

In mezzo al campo Barella, Calhanoglu in cabina di regia e l’ex di turno Zielinski, ormai sempre più titolare nello scacchiere del tecnico romeno. Nussun dubbio in attacco: toccherà ovviamente a Thuram e capitan Lautaro.

Napoli, gioca Noa Lang? Conte ha deciso

Conte cambierà qualcosa rispetto all’undici che si è lasciato fermare dal Verona al Maradona. In difesa bocciato Buongiorno: toccherà al rientrante Beukema, Rrahmani e Juan Jesus proteggere la porta di Milinkovic-Savic.

Di Lorenzo scala sulla destra con Spinazzola sull’altro versante del campo; in mediana gli intoccabili Lobotka e McTominay. Panchina per Noa Lang: saranno Politano ed Elmas a giocare a supporto del terminale offensivo Hojlund.

Le probabili formazioni