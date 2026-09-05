Gara spettacolare quella di San Siro con la squadra di Chivu che riesce a ribaltare il risultato dopo il doppio svantaggio e firma una rimonta clamorosa. Ma sui social scoppia il primo caso arbitrale

Una partita destinata a far discutere e per tanti motivi, anche per qualcuno positivo. La serie A aveva bisogno di un big match ad alta intensità ed è arrivato grazie alla sfida tra Inter e Napoli che hanno dato spettacolo nel corso dei novanta minuti. Ma quando si parla di Italia e di partite decisive sul filo di lana è immediato il passaggio sulla questione arbitrale. E anche in questa occasione non mancano le polemiche.

La gomitata di Lautaro Martinez e la “Marotta League”

Nel corso degli ultimi anni l’espressione “Marotta League” è diventata ormai di uso comune sui social, al punto da fare la sua migrazione anche nel linguaggio giornalistico. Il riferimento è al presidente nerazzurro e alla sua presunta influenza sulla classe arbitrale. E la vittoria dell’Inter contro il Napoli arrivata solo nelle battute conclusive scatena subito le prime polemiche. A finire nel mirino è la mancata espulsione a Lautaro Martinez che poi sarà l’autore del gol decisivo nei minuti finali. Il giocatore argentino viene ammonito una prima volta e riesce subito a evitare il rosso, la sua reazione alla decisione di Sozza con quello che è sembrato un “vaffa” non viene sanzionata. E non viene sanzionata nemmeno il colpo rifilato a Rafa Marin, una gomitata che poteva essere passibile di secondo cartellino giallo.

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Inter-Napoli: le pagelle del match

La rabbia sui social (non solo dei tifosi del Napoli)

Da anni l’Inter è la squadra guida del calcio italiano, in virtù degli scudetti vinti ma anche delle finali di Champions League giocate. Una supremazia che viene messa in discussione dalle altre tifoserie, al 90’ a protestare per la direzione arbitrale non ci sono solo i tifosi del Napoli ma anche quelli delle altre squadre. E si parla subito di “Marotta League”: “Fanno quello che vogliono e c’è chi ancora segue questo campionato a senso unico”. E ancora: “Pensate come sarebbe finita Inter-Napoli se Sozza (arbitro non gradito) avesse applicato il regolamento estraendo il secondo giallo per Lautaro mandandolo sotto la doccia prima della doppietta decisiva. La Marotta League continua”.

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Le proteste dei tifosi nerazzurri

Se gli episodi che vedono coinvolti Lautaro Martinez fanno arrabbiare i tifosi del Napoli, a protestare ci sono anche i fan interiste soprattutto per un fallo di mano in area di rigore di Lobotka. In un contrasto con barella, le immagini mostrano il centrocampista partenopeo toccare la palla con la mano destra. Ma a dire il vero nonostante i vari replay, le immagini non cancellano i dubbi. I tifosi dell’Inter non la pensano però allo stesso modo: “La palla cambia ancora direzione”, si lamenta Doyl. Ma non è l’unico episodio contestato a finire nel mirino: “Magari parliamo pure della trattenuta e del blocco di Rraamani su Curtis Jones”. E ancora: “Al Var ormai hanno ordini precisi: mai fallo per l’Inter”.