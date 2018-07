Inter-Napoli: intrigo in corsia

E' intrigo in corsia tra Inter e Napoli.

La società nerazzurra è sempre più vicina a Sime Vrsaljko, che vuole tornare in Italia, dopo le esperienze con Genoa e Sassuolo, per vestire la casacca dei meneghini.

L'Atletico Madrid pensa al laterale destro Santiago Arias per sostituire il croato: sul colombiano del Psv Eindhoven, che considera chiusa la sua parentesi olandese, c'è anche il Napoli, che attende un segnale dal ragazzo, attualmente in patria in vacanza dopo le fatiche del Mondiale.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 07:45