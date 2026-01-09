Inter-Napoli, il mercato accende la sfida scudetto: Robinho jr e Sterling, le ultime scommesse di Marotta e Conte

A San Siro lo scontro diretto per il tricolore. Ma le due squadre sono molto attive anche sul mercato: i nerazzurri pensano anche al futuro, i campioni d'Italia al presente

Luci a San Siro: la 20a giornata di Serie A propone lo scontro diretto tra Inter e Napoli. Chivu è avanti di 4 lunghezze su Conte e, in caso di vittoria, prenderebbe il largo sui campioni in carica. Ma le due squadre si sfidano anche sul mercato, e non solo per Dodò. Filosofie a confronto: i nerazzurri, ormai, strizzano l’occhio ai talenti del futuro secondo la nuova linea varata da Oaktree, Conte aspetta nomi con una certa esperienza alle spalle. Robinho jr e Sterling, ecco le ultime scommesse delle due squadre.

Inter-Napoli tra mercato e scudetto

Non sarà una partita decisiva per il tricolore, quella in programma domenica sera, ma indicativa sicuramente sì. Perché l’Inter vuole tornare sul tetto d’Italia dopo lo scudetto sfumato in maniera beffarda la scorsa stagione. E il Napoli, nonostante l’emergenza infortuni, intende provare a confermarsi.

Ecco, allora, che la sfida tra Chivu e Conte, tra Lautaro e Hojlund, tra Calhanoglu e Lobotka, assume un valore speciale. Saranno 90 minuti infuocati alla Scala del calcio, con Allegri e Spalletti spettatori interessati. Già, Milan e Juventus faranno il possibile e l’impossibile per complicare la vita alle due grandi favorite.

Robinho jr: la scommessa di Marotta

La priorità dell’Inter in questo mese di gennaio è sostituire Dumfries: sfumato il ritorno di Cancelo, che ha preferito il Barcellona, serve un innesto sulla destra. Nel mirino è finito Dodò, che – guarda un po’ – piace pure al Napoli. Ma si pensa anche al futuro. L’ultima idea è un ‘dispetto’ al Milan. Dal Brasile rimbalza la notizia dell’interessamento per Robinho jr, talentuoso diciottenne figlio dell’attaccante che ha indossato per quattro stagioni la maglia rossonera.

Il classe 2007 è stato promosso in pianta stabile nella prima squadra del Santos, per cui giocherà al fianco della stella Neymar e dell’ex meteora nerazzurra Gabigol, appena acquistato dal Cruzeiro. A quanto pare il gioiellino brasiliano avrebbe già visitato le strutture dell’Inter durante le vacanze di Natale, ma non sarebbe ancora convinto di lasciare così presto il suo Paese. C’è di più: come riferito dal portale UOL, il club di viale della Liberazione avrebbe anche avanzato un’offerta da 18 milioni di euro più 4 di bonus per il giovane attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2027.

Napoli, ritorno di fiamma per Sterling

Con Anguissa sulla vita del ritorno e un Lukaku ancora fermo ai box per chissà quanto tempo, il Napoli ha deciso di fare all in sull’attacco. È in quel settore del campo che servono rinforzi a Conte. Perché Lucca è già in partenza e Noa Lang non ingrana.

Si registra un ritorno di fiamma per Sterling, inseguito anche in estate e ai margini nel Chelsea. Trentuno anno e zero presenze in questa annata: il prestito è un’opzione plausibile solamente se i blues coprissero quasi per intero l’ingaggio monstre dell’ex City e Arsenal. I tifosi, però, sono scettici. E sperano nel ritorno di Raspadori o nell’arrivo di Chiesa. Affare low cost o flop annunciato?