Inter-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter e Napoli si affrontano domenica 11 gennaio 2026 alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la 20a giornata di Serie A: un vero big match d’alta classifica. I nerazzurri sono 1° con 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte; 40 gol fatti, 15 subiti), gli azzurri 4° a quota 38 (12 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 28 segnati, 15 incassati). San Siro promette una notte di scintille tra due squadre in forma e con obiettivi ambiziosi.
A ridosso del fischio d’inizio, l’assetto dell’Inter dovrebbe confermare principi collaudati: con Bisseck e Bastoni ai lati e Akanji al centro, ampiezza affidata a de Lima e Dimarco. In mediana Barella e Çalhanoglu con Mkhitaryan a cucire i reparti; davanti il tandem Martínez–Thuram resta in pole. Le assenze di Dumfries e Darmian pesano sulle rotazioni di fascia. Il Napoli potrebbe insistere sul 3-4-2-1: retroguardia con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, corsie a Politano e Gutiérrez; in mezzo regia di Lobotka con la fisicità di McTominay. Sulla trequarti Lang ed Elmas a supporto di Højlund. Le condizioni di elementi chiave (come De Bruyne e Anguissa) inducono a prudenza: si va verso conferme, ma non sono escluse sorprese last minute nelle scelte offensive e sugli esterni.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; de Lima, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram. V:Sport
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Lang; Højlund. V:Sport
Capitolo assenze: l’Inter potrebbe dover rinunciare a soluzioni importanti sulle corsie, con rotazioni ridotte e compiti extra per i titolari. Nel Napoli pesa l’elenco di stop a centrocampo e in avanti: gestione accurata dei minuti e panchina chiamata a risposte pronte. Nessuno squalificato segnalato al momento.
- Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Dumfries (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Anguissa (infortunio alla coscia), David Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all’inguine), Ambrosino (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
Arrivano entrambe da un buon momento: Inter in serie positiva e brillante tra le mura amiche, Napoli incisivo in trasferta con solidità crescente. Ecco l’andamento recente in campionato.
|Inter
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
|Napoli
|ok
|ko
|ok
|ok
|x
- Inter
Inter-Como 4-0; Genoa-Inter 1-2; Atalanta-Inter 0-1; Inter-Bologna 3-1; Parma-Inter 0-2
- Napoli
Napoli-Juventus 2-1; Udinese-Napoli 1-0; Cremonese-Napoli 0-2; Lazio-Napoli 0-2; Napoli-Verona 2-2
Arbitra Daniele Doveri di Volterra, assistenti Alassio–Colarossi, IV uomo Colombo, VAR Di Bello, AVAR Di Paolo. In Serie A 2025/26 ha diretto 9 gare: 1 rigore assegnato, 38 cartellini gialli e 1 rosso (4,3 ammonizioni a partita), 18 fuorigioco fischiati. Profilo esperto per una sfida ad alto coefficiente agonistico.
Una classica che promette intensità e dettagli a fare la differenza. L’Inter non ha pareggiato in casa nel girone d’andata, vincendo sempre quando ha sbloccato con due o più reti. Il Napoli ha ritrovato compattezza lontano dal Maradona e, dopo i blitz recenti, sogna continuità senza subire gol. San Siro è storicamente roccaforte nerazzurra contro i partenopei, ma gli azzurri hanno alzato la qualità delle transizioni con uomini capaci di strappo e inserimento. Occhio ai duelli in mediana e alle palle inattive: potrebbero indirizzare il punteggio. Tra i singoli, Martínez catalizza conclusioni e sponde, mentre Højlund e McTominay garantiscono presenza fisica e attacco alla profondità. Il ritmo e la gestione degli esterni saranno la chiave per piegare l’equilibrio.
- Il Napoli è imbattuto da quattro sfide di campionato contro l’Inter (1V, 3N): striscia che sfida la tradizione recente del Meazza.
- All’andata finì 3-1 per il Napoli: gli azzurri inseguono il bis consecutivo in Serie A, impresa che manca dal 2016/17.
- Al Meazza l’Inter non perde col Napoli in Serie A dal 30 aprile 2017: da allora 5 vittorie e 3 pareggi nerazzurri.
- Nel girone di ritorno dal 2000 in poi, l’Inter ha battuto il Napoli solo due volte su 19 incroci, entrambe 2-0 a San Siro.
- Avvio monstre dell’Inter: 14 successi nelle prime 18. Quando è salita a 15 su 19, ha sempre chiuso da prima.
- Gli azzurri puntano al tris di vittorie esterne senza gol subiti: non accadeva dai tempi di Spalletti (2023).
- Martínez ha segnato 4 reti al Napoli in Serie A, ma è a secco da 8 incroci: sfida personale da rilanciare.
- McTominay ha già colpito l’Inter in passato: può diventare una sua “vittima” ricorrente anche in A.
L’Inter viaggia con un possesso medio del 58,9% e un attacco da 40 gol, a fronte di 15 subiti; il Napoli tiene il 57,4% di possesso, 28 reti segnate e 15 incassate. Nerazzurri più voluminosi al tiro (236 totali, 106 nello specchio), azzurri più precisi nelle conclusioni (49,1% di tiri in porta). Clean sheet: 9 per l’Inter, 7 per il Napoli.
Top player: Martínez capocannoniere dell’Inter (10), con Çalhanoglu e Thuram a 6; assist leader Barella e Dimarco (5). Per il Napoli guida Højlund (6) con De Bruyne a 4; assist al top Politano e McTominay (3). Più ammonito azzurro Juan Jesus (4); per l’Inter spicca Çalhanoglu (4). Clean sheet: Sommer 8, Milinkovic-Savic 5, Meret 2.
|Inter
|Napoli
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|14
|12
|Pareggi
|0
|2
|Sconfitte
|4
|4
|Gol segnati
|40
|28
|Gol subiti
|15
|15
|Possesso palla (%)
|58,9
|57,4
|Tiri totali
|236
|177
|Tiri in porta
|106
|87
|Precisione tiro (%)
|44,9
|49,1
|Clean sheet
|9
|7
|Ammonizioni
|30
|25
