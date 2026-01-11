Inter-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Napoli di Serie A 2025-26, 20a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Inter e Napoli si affrontano domenica 11 gennaio 2026 alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la 20a giornata di Serie A: un vero big match d’alta classifica. I nerazzurri sono 1° con 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte; 40 gol fatti, 15 subiti), gli azzurri 4° a quota 38 (12 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte; 28 segnati, 15 incassati). San Siro promette una notte di scintille tra due squadre in forma e con obiettivi ambiziosi.

Probabili formazioni di Inter-Napoli

A ridosso del fischio d’inizio, l’assetto dell’Inter dovrebbe confermare principi collaudati: con Bisseck e Bastoni ai lati e Akanji al centro, ampiezza affidata a de Lima e Dimarco. In mediana Barella e Çalhanoglu con Mkhitaryan a cucire i reparti; davanti il tandem Martínez–Thuram resta in pole. Le assenze di Dumfries e Darmian pesano sulle rotazioni di fascia. Il Napoli potrebbe insistere sul 3-4-2-1: retroguardia con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, corsie a Politano e Gutiérrez; in mezzo regia di Lobotka con la fisicità di McTominay. Sulla trequarti Lang ed Elmas a supporto di Højlund. Le condizioni di elementi chiave (come De Bruyne e Anguissa) inducono a prudenza: si va verso conferme, ma non sono escluse sorprese last minute nelle scelte offensive e sugli esterni.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; de Lima, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Lang; Højlund.

Gli indisponibili di Inter-Napoli

Capitolo assenze: l’Inter potrebbe dover rinunciare a soluzioni importanti sulle corsie, con rotazioni ridotte e compiti extra per i titolari. Nel Napoli pesa l’elenco di stop a centrocampo e in avanti: gestione accurata dei minuti e panchina chiamata a risposte pronte. Nessuno squalificato segnalato al momento.

Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Anguissa (infortunio alla coscia), David Neres (infortunio alla caviglia), Gilmour (infortunio all'inguine), Ambrosino (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Arrivano entrambe da un buon momento: Inter in serie positiva e brillante tra le mura amiche, Napoli incisivo in trasferta con solidità crescente. Ecco l’andamento recente in campionato.

Inter ok ok ok ok ok Napoli ok ko ok ok x

Inter

Inter-Como 4-0; Genoa-Inter 1-2; Atalanta-Inter 0-1; Inter-Bologna 3-1; Parma-Inter 0-2

Napoli

Napoli-Juventus 2-1; Udinese-Napoli 1-0; Cremonese-Napoli 0-2; Lazio-Napoli 0-2; Napoli-Verona 2-2

L’arbitro di Inter-Napoli

Arbitra Daniele Doveri di Volterra, assistenti Alassio–Colarossi, IV uomo Colombo, VAR Di Bello, AVAR Di Paolo. In Serie A 2025/26 ha diretto 9 gare: 1 rigore assegnato, 38 cartellini gialli e 1 rosso (4,3 ammonizioni a partita), 18 fuorigioco fischiati. Profilo esperto per una sfida ad alto coefficiente agonistico.

Statistiche interessanti

Una classica che promette intensità e dettagli a fare la differenza. L’Inter non ha pareggiato in casa nel girone d’andata, vincendo sempre quando ha sbloccato con due o più reti. Il Napoli ha ritrovato compattezza lontano dal Maradona e, dopo i blitz recenti, sogna continuità senza subire gol. San Siro è storicamente roccaforte nerazzurra contro i partenopei, ma gli azzurri hanno alzato la qualità delle transizioni con uomini capaci di strappo e inserimento. Occhio ai duelli in mediana e alle palle inattive: potrebbero indirizzare il punteggio. Tra i singoli, Martínez catalizza conclusioni e sponde, mentre Højlund e McTominay garantiscono presenza fisica e attacco alla profondità. Il ritmo e la gestione degli esterni saranno la chiave per piegare l’equilibrio.

Il Napoli è imbattuto da quattro sfide di campionato contro l’ Inter (1V, 3N): striscia che sfida la tradizione recente del Meazza.

è imbattuto da quattro sfide di campionato contro l’ (1V, 3N): striscia che sfida la tradizione recente del Meazza. All’andata finì 3-1 per il Napoli : gli azzurri inseguono il bis consecutivo in Serie A, impresa che manca dal 2016/17.

: gli azzurri inseguono il bis consecutivo in Serie A, impresa che manca dal 2016/17. Al Meazza l’ Inter non perde col Napoli in Serie A dal 30 aprile 2017: da allora 5 vittorie e 3 pareggi nerazzurri.

non perde col in Serie A dal 30 aprile 2017: da allora 5 vittorie e 3 pareggi nerazzurri. Nel girone di ritorno dal 2000 in poi, l’ Inter ha battuto il Napoli solo due volte su 19 incroci, entrambe 2-0 a San Siro.

ha battuto il solo due volte su 19 incroci, entrambe 2-0 a San Siro. Avvio monstre dell’ Inter : 14 successi nelle prime 18. Quando è salita a 15 su 19, ha sempre chiuso da prima.

: 14 successi nelle prime 18. Quando è salita a 15 su 19, ha sempre chiuso da prima. Gli azzurri puntano al tris di vittorie esterne senza gol subiti: non accadeva dai tempi di Spalletti (2023).

(2023). Martínez ha segnato 4 reti al Napoli in Serie A, ma è a secco da 8 incroci: sfida personale da rilanciare.

ha segnato 4 reti al in Serie A, ma è a secco da 8 incroci: sfida personale da rilanciare. McTominay ha già colpito l’Inter in passato: può diventare una sua “vittima” ricorrente anche in A.

Le statistiche stagionali di Inter e Napoli

L’Inter viaggia con un possesso medio del 58,9% e un attacco da 40 gol, a fronte di 15 subiti; il Napoli tiene il 57,4% di possesso, 28 reti segnate e 15 incassate. Nerazzurri più voluminosi al tiro (236 totali, 106 nello specchio), azzurri più precisi nelle conclusioni (49,1% di tiri in porta). Clean sheet: 9 per l’Inter, 7 per il Napoli.

Top player: Martínez capocannoniere dell’Inter (10), con Çalhanoglu e Thuram a 6; assist leader Barella e Dimarco (5). Per il Napoli guida Højlund (6) con De Bruyne a 4; assist al top Politano e McTominay (3). Più ammonito azzurro Juan Jesus (4); per l’Inter spicca Çalhanoglu (4). Clean sheet: Sommer 8, Milinkovic-Savic 5, Meret 2.

Inter Napoli Partite giocate 18 18 Vittorie 14 12 Pareggi 0 2 Sconfitte 4 4 Gol segnati 40 28 Gol subiti 15 15 Possesso palla (%) 58,9 57,4 Tiri totali 236 177 Tiri in porta 106 87 Precisione tiro (%) 44,9 49,1 Clean sheet 9 7 Ammonizioni 30 25

FAQ Quando si gioca Inter-Napoli e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Inter-Napoli? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Napoli? Daniele Doveri, con assistenti Alassio-Colarossi, IV Colombo, VAR Di Bello, AVAR Di Paolo.