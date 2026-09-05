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Inter-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Napoli di Serie A 2026/27, 3a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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InterNapoli è il big match della 3a giornata di Serie A 2026/27: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Atmosfera da grande classico: l’Inter in slancio vuole confermarsi in vetta al gruppo, il Napoli cerca l’aggancio al treno di testa in un Meazza che promette scintille.


Probabili formazioni di Inter-Napoli

L’Inter dovrebbe riproporre il 3-5-2: in porta Martínez; dietro equilibrio tra fisicità e palleggio con Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie potrebbero agire Diouf a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo regia a Çalhanoglu con Barella e Sucic mezzali. Davanti, tandem con Martínez e Esposito, ma resta l’opzione Thuram a gara in corso. Tra gli indisponibili nerazzurri spicca Spence. Il Napoli si orienterebbe sul 4-3-3: Meret tra i pali, linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; in mediana Anguissa, Lobotka, De Bruyne. Tridente con Politano, Højlund, Alisson Santos, ma non è esclusa l’opzione Neres o Lang per aumentare l’imprevedibilità. Out azzurri: McTominay, Buongiorno, Giovane, Marianucci. Nessuno squalificato ad oggi.

  • Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Martínez.
  • Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Alisson Santos.

Gli indisponibili di Inter-Napoli

Qualche grana per entrambe: l’Inter perde un’alternativa di gamba sulle fasce con Spence, mentre il Napoli deve rinunciare a pedine pesanti tra difesa e centrocampo, con Buongiorno e McTominay fuori causa e problemi fisici anche per Giovane e Marianucci. Nessun giocatore risulta squalificato al momento: le scelte passeranno dalla gestione delle energie e dagli equilibri tra i reparti.

  • Inter – Infortunati: Spence (Problema non specificato). Squalificati: nessuno.
  • Napoli – Infortunati: McTominay (Problema cardiaco), Buongiorno (Infortunio al ginocchio), Giovane (Ernia), Marianucci (Lesione LCM al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva lanciatissima dopo un avvio a punteggio pieno, con segnali confortanti in entrambe le fasi. Il Napoli ha alternato un convincente successo esterno a un k.o. interno, ma ha già mostrato qualità nel palleggio e capacità di colpire in transizione.

  • Inter

Inter-Monza 4-1; Cagliari-Inter 0-1

  • Napoli

Genoa-Napoli 0-2; Napoli-Como 1-2

L’arbitro di Inter-Napoli

Designazione affidata al signor Sozza, assistenti Peretti e Baccini, IV ufficiale Doveri. Al VAR Di Paolo, AVAR Dionisi. Direzione di gara di profilo alto per un incrocio di vertice: squadra arbitrale strutturata per garantire ritmo e controllo, con il supporto tecnologico pronto sugli episodi chiave.

Statistiche interessanti

Una sfida che racconta tanto del nostro campionato: l’Inter è storicamente tra le avversarie più ostiche per il Napoli, ma gli azzurri arrivano da una serie di imbattibilità recente negli scontri diretti. I nerazzurri vanno a segno contro i partenopei da molte gare di fila e al Meazza gli ultimi incroci hanno spesso sorriso all’Inter, pur con pareggi ravvicinati. In avvio di stagione i nerazzurri hanno ripreso a spingere forte: possesso, palleggio e sequenze lunghe che si trasformano in tiri. Il Napoli, dal canto suo, è tornato brillante nella costruzione e nelle combinazioni tra centrocampo e attacco: occhio ai corridoi di De Bruyne, alle corse di Di Lorenzo e alla fisicità di Højlund. Focus anche su Bastoni, dominatore dei possessi, e su Çalhanoglu, che vede la porta con continuità: dettagli che possono indirizzare l’equilibrio del match.

  • L’Inter è seconda per vittorie e gol totali contro il Napoli in Serie A: solo la Juventus ha fatto meglio contro gli azzurri.
  • Il Napoli arriva da cinque incroci di fila senza perdere contro l’Inter in campionato: caccia al sesto risultato utile consecutivo.
  • Dopo il digiuno tra 2016 e 2018, l’Inter ha sempre segnato negli ultimi 16 confronti di Serie A con il Napoli: striscia aperta pesante.
  • Trasferte difficili per il Napoli a Milano: 51 sconfitte in campionato con l’Inter, e tanti gol concessi al Meazza.
  • Al Meazza gli ultimi tre scontri diretti sono finiti in pari: mai quattro pareggi consecutivi in casa dell’Inter nella storia del torneo.
  • Partenza sprint nel mirino per l’Inter: vittoria nelle prime tre gare e almeno sei gol segnati nel trittico iniziale sono nel mirino.
  • Sequenze da 10+ passaggi che sfociano in tiri: Napoli e Inter guidano il dato in avvio di stagione, fedeli al loro DNA di possesso.
  • Bastoni spicca per conduzioni e passaggi: è tra i giocatori più coinvolti nella costruzione dell’azione in questa Serie A.
  • Çalhanoglu, bestia nera recente degli azzurri: contributo costante tra reti e rifiniture nelle sfide con il Napoli.
  • Højlund non ha ancora inciso spesso contro l’Inter, ma arriva in forma: partecipazione al gol in serie nelle ultime gare di A.

Le statistiche stagionali di Inter e Napoli

Due identità chiare: l’Inter domina col possesso (66,9%), crea tanto (12 tiri nello specchio) e concede poco (1 gol subito). Il Napoli palleggia meno (48% di possesso) ma è efficace nelle transizioni, con 3 reti segnate e 1 clean sheet. Precisione al tiro simile (35,3%), ma volume e pericolosità premiano i nerazzurri. A livello difensivo entrambe reggono: 1 porta inviolata a testa.

Focus giocatori: Çalhanoglu top scorer Inter (2 gol), assist-man Diouf (2). Ammoniti: Çalhanoglu, Lautaro, Akanji (1). Clean sheet: Martínez 1. Nel Napoli reti di De Bruyne, Højlund, Vergara (1 a testa), assist per De Bruyne, Rrahmani, Vergara (1). Ammoniti: Politano, Di Lorenzo (1). Clean sheet: Meret 1.

Inter Napoli
Partite giocate 2 2
Vittorie 2 1
Pareggi 0 0
Sconfitte 0 1
Gol fatti 5 3
Gol subiti 1 2
Possesso palla (%) 66,9 48,0
Tiri nello specchio 12 6
Precisione tiro (%) 35,3 35,3
Clean sheet 1 1
Cartellini gialli 3 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Inter-Napoli e a che ora è il calcio d’inizio?

Inter-Napoli si gioca sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Inter-Napoli?

La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Chi è l’arbitro di Inter-Napoli?

L’arbitro designato è il signor Sozza, assistenti Peretti e Baccini; IV Doveri; VAR Di Paolo; AVAR Dionisi.

Inter-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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