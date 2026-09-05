Inter-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter–Napoli è il big match della 3a giornata di Serie A 2026/27: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Atmosfera da grande classico: l’Inter in slancio vuole confermarsi in vetta al gruppo, il Napoli cerca l’aggancio al treno di testa in un Meazza che promette scintille.
- Probabili formazioni di Inter-Napoli
- Gli indisponibili di Inter-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Inter-Napoli
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Inter e Napoli
Probabili formazioni di Inter-Napoli
L’Inter dovrebbe riproporre il 3-5-2: in porta Martínez; dietro equilibrio tra fisicità e palleggio con Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie potrebbero agire Diouf a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo regia a Çalhanoglu con Barella e Sucic mezzali. Davanti, tandem con Martínez e Esposito, ma resta l’opzione Thuram a gara in corso. Tra gli indisponibili nerazzurri spicca Spence. Il Napoli si orienterebbe sul 4-3-3: Meret tra i pali, linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; in mediana Anguissa, Lobotka, De Bruyne. Tridente con Politano, Højlund, Alisson Santos, ma non è esclusa l’opzione Neres o Lang per aumentare l’imprevedibilità. Out azzurri: McTominay, Buongiorno, Giovane, Marianucci. Nessuno squalificato ad oggi.
- Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Martínez.
- Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Alisson Santos.
Gli indisponibili di Inter-Napoli
Qualche grana per entrambe: l’Inter perde un’alternativa di gamba sulle fasce con Spence, mentre il Napoli deve rinunciare a pedine pesanti tra difesa e centrocampo, con Buongiorno e McTominay fuori causa e problemi fisici anche per Giovane e Marianucci. Nessun giocatore risulta squalificato al momento: le scelte passeranno dalla gestione delle energie e dagli equilibri tra i reparti.
- Inter – Infortunati: Spence (Problema non specificato). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: McTominay (Problema cardiaco), Buongiorno (Infortunio al ginocchio), Giovane (Ernia), Marianucci (Lesione LCM al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
L’Inter arriva lanciatissima dopo un avvio a punteggio pieno, con segnali confortanti in entrambe le fasi. Il Napoli ha alternato un convincente successo esterno a un k.o. interno, ma ha già mostrato qualità nel palleggio e capacità di colpire in transizione.
- Inter
Inter-Monza 4-1; Cagliari-Inter 0-1
- Napoli
Genoa-Napoli 0-2; Napoli-Como 1-2
L’arbitro di Inter-Napoli
Designazione affidata al signor Sozza, assistenti Peretti e Baccini, IV ufficiale Doveri. Al VAR Di Paolo, AVAR Dionisi. Direzione di gara di profilo alto per un incrocio di vertice: squadra arbitrale strutturata per garantire ritmo e controllo, con il supporto tecnologico pronto sugli episodi chiave.
Statistiche interessanti
Una sfida che racconta tanto del nostro campionato: l’Inter è storicamente tra le avversarie più ostiche per il Napoli, ma gli azzurri arrivano da una serie di imbattibilità recente negli scontri diretti. I nerazzurri vanno a segno contro i partenopei da molte gare di fila e al Meazza gli ultimi incroci hanno spesso sorriso all’Inter, pur con pareggi ravvicinati. In avvio di stagione i nerazzurri hanno ripreso a spingere forte: possesso, palleggio e sequenze lunghe che si trasformano in tiri. Il Napoli, dal canto suo, è tornato brillante nella costruzione e nelle combinazioni tra centrocampo e attacco: occhio ai corridoi di De Bruyne, alle corse di Di Lorenzo e alla fisicità di Højlund. Focus anche su Bastoni, dominatore dei possessi, e su Çalhanoglu, che vede la porta con continuità: dettagli che possono indirizzare l’equilibrio del match.
- L’Inter è seconda per vittorie e gol totali contro il Napoli in Serie A: solo la Juventus ha fatto meglio contro gli azzurri.
- Il Napoli arriva da cinque incroci di fila senza perdere contro l’Inter in campionato: caccia al sesto risultato utile consecutivo.
- Dopo il digiuno tra 2016 e 2018, l’Inter ha sempre segnato negli ultimi 16 confronti di Serie A con il Napoli: striscia aperta pesante.
- Trasferte difficili per il Napoli a Milano: 51 sconfitte in campionato con l’Inter, e tanti gol concessi al Meazza.
- Al Meazza gli ultimi tre scontri diretti sono finiti in pari: mai quattro pareggi consecutivi in casa dell’Inter nella storia del torneo.
- Partenza sprint nel mirino per l’Inter: vittoria nelle prime tre gare e almeno sei gol segnati nel trittico iniziale sono nel mirino.
- Sequenze da 10+ passaggi che sfociano in tiri: Napoli e Inter guidano il dato in avvio di stagione, fedeli al loro DNA di possesso.
- Bastoni spicca per conduzioni e passaggi: è tra i giocatori più coinvolti nella costruzione dell’azione in questa Serie A.
- Çalhanoglu, bestia nera recente degli azzurri: contributo costante tra reti e rifiniture nelle sfide con il Napoli.
- Højlund non ha ancora inciso spesso contro l’Inter, ma arriva in forma: partecipazione al gol in serie nelle ultime gare di A.
Le statistiche stagionali di Inter e Napoli
Due identità chiare: l’Inter domina col possesso (66,9%), crea tanto (12 tiri nello specchio) e concede poco (1 gol subito). Il Napoli palleggia meno (48% di possesso) ma è efficace nelle transizioni, con 3 reti segnate e 1 clean sheet. Precisione al tiro simile (35,3%), ma volume e pericolosità premiano i nerazzurri. A livello difensivo entrambe reggono: 1 porta inviolata a testa.
Focus giocatori: Çalhanoglu top scorer Inter (2 gol), assist-man Diouf (2). Ammoniti: Çalhanoglu, Lautaro, Akanji (1). Clean sheet: Martínez 1. Nel Napoli reti di De Bruyne, Højlund, Vergara (1 a testa), assist per De Bruyne, Rrahmani, Vergara (1). Ammoniti: Politano, Di Lorenzo (1). Clean sheet: Meret 1.
|Inter
|Napoli
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol fatti
|5
|3
|Gol subiti
|1
|2
|Possesso palla (%)
|66,9
|48,0
|Tiri nello specchio
|12
|6
|Precisione tiro (%)
|35,3
|35,3
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|3
|2
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FAQ
- Quando si gioca Inter-Napoli e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Inter-Napoli si gioca sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Inter-Napoli?
-
La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi è l’arbitro di Inter-Napoli?
-
L’arbitro designato è il signor Sozza, assistenti Peretti e Baccini; IV Doveri; VAR Di Paolo; AVAR Dionisi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.