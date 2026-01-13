Inter-Napoli, la Ref-Cam per il calcio di Juan Jesus a Thuram scatena i social: Doveri sotto accusa

Già durante la gara l’episodio aveva fatto discutere i tifosi nerazzurri, le immagini diffuse oggi dalla Lega Calcio hanno riacceso la polemica

Le immagini della Ref-Cam non fanno svanire la rabbia dei tifosi dell’Inter per la decisione dell’arbitro Doveri sul contrasto tra Juan Jesus e Thuram per il quale, nel primo tempo, i nerazzurri chiedevano l’espulsione del difensore brasiliano. Sui social continuano le proteste degli interisti.

Inter-Napoli, la Ref-Cam non spegne le polemiche

La Ref-Cam è stata ideata per svelare i retroscena di campo – aumentando così lo spettacolo per i tifosi – e magari attenuare le polemiche riguardanti le decisioni arbitrali. Tuttavia in Inter–Napoli la telecamera piazzata addosso all’arbitro Doveri non è riuscita a raggiungere l’obiettivo. Anzi: le immagini diffuse dalla Lega Calcio relative al calcio rifilato da Juan Jesus a Marcus Thuram nel primo tempo della gara del Meazza hanno finito per rinfocolare le polemiche sulla scelta del direttore di gara, che non ha punito neanche col fallo l’intervento del difensore partenopeo.

Il contatto Juan Jesus-Thuram e le parole di Doveri

L’episodio in questione vede Juan Jesus colpire al petto Thuram dopo aver calciato via il pallone: in partita, Doveri ha giudicato regolare il contatto, considerando quello rifilato al francese come un colpo dato sullo slancio dal difensore, incapace di fermarsi. Una decisione che ha immediatamente scatenato le proteste dei giocatori dell’Inter, che chiedevano il cartellino giallo o addirittura rosso per l’intervento di Juan Jesus. “Lo fa apposta”, dice Barella a Doveri nel video della Ref-Cam pubblicata dalla Lega. “È dinamico”, risponde l’arbitro. “Lui calcia il pallone, lo prende dopo con la gamba – spiega poi Doveri a Lautaro, che protestava – che fai tu Lauti, quando calci togli la gamba?”.

Social scatenati contro Doveri e Var

Una frase detta a Thuram, però, scatena i tifosi dell’Inter sui social. In un frammento successivo del video, si sente Doveri parlare all’attaccante francese: “Se prima ho visto male mi dispiace…”, dice l’arbitro. Non si capisce a quale episodio si riferisca, ma pare proprio che parli del contatto con Juan Jesus. Per i tifosi dell’Inter è un’ammissione di colpa, di fatto Doveri avrebbe ammesso di aver danneggiato i nerazzurri.

“Dopo aver calciato un pallone rasoterra Juan Jesus continua il movimento della gamba fino a colpire il petto di Thuram: Doveri poi ammette il fallo, perché non l’ha espulso?”, chiede Alfonso. “Quello era un fallo da cartellino rosso: Doveri sa di aver sbagliato”, aggiunge Radici. “Io continuo a leggere elogi per l’arbitraggio di Doveri. Ma avere ignorato l’intervento killer di Juan Jesus su Thuram è un titolo di merito? Da qui si capisce che sa di aver sbagliato”, commenta Piero. Per Riccardo, invece, toccava ad assistenti e al Var intervenire: “Non do la colpa a Doveri, che non vede nulla, ma gli altri ufficiali di gara cosa ci stanno a fare?”. “Il Var dove era?”, gli fa eco Daniele “Questo è un fallo dei più gravi della partita: doveva intervenire il Var”, il parere di Ponch.