Inter-Napoli, il rigore delle polemiche: Conte è una furia, Doveri lo espelle. Marelli fa chiarezza

Il penalty concesso dopo l'intervento del Var per un intervento di Rrahmani su Mkhitaryan. Conte perde la testa e il direttore di gara lo punisce col rosso

Alta tensione nel secondo tempo della sfida scudetto tra Inter e Napoli. Poco primo del 70′ un intervento di Rrahmani su Mkhitaryan viene punito con il calcio di rigore dall’arbitro Doveri dopo la segnalazione del Var. Conte è una furia e viene espulso. La sentenza dell’esperto di Dazn, Marelli.

Inter-Napoli: polemiche furibonde sul rigore

Sul punteggio di 1-1 e dopo alcune occasioni sprecate dal Napoli in contropiede, ecco l’episodio che infiamma San Siro e cambia la storia del big match della 20a giornata di Serie A. Rrahmani prende con il piede Mkhitaryan, da poco entrato in campo.

Il Var richiama Doveri, che, dopo aver rivisto l’azione incriminata al monitor, annuncia al pubblico che il pestone del difensore kosovaro è falloso, per cui è calcio di rigore a favore dell’Inter. San Siro è una bolgia, mentre Conte è fuori controllo in panchina.

Conte perde la testa: espulso

La reazione di Conte è furibonda. Incredulo, il tecnico del Napoli. Che proprio non accetta la decisione dell’arbitro. Affronta a muso duro il quarto uomo. I due si ritrovano faccia a faccia. “Vergognatevi” urla più volte.

Il labiale è chiaro, catturato dagli occhi elettronici che sono presenti in quantità industriale alla Scala del Calcio per la sfida scudetto. Doveri si avvicina all’ex ct della Nazionale ed estrae il cartellino rosso: espulso. Conte lascia il terreno di gioco sbraitando, poi lo specialista Calhanoglu si presenta sul dischetto e supera lo specialista Milinkovic-Savic, segnando il momentaneo 2-1.

La sentenza di Marelli e le polemiche social

Interpellato in diretta, l’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli ha pochi dubbi sulla dinamica dell’azione. Ed è di tutt’altro avviso rispetto a Conte: “Mkhitaryan tocca il pallone, Rrahmani arriva in ritardo. Abbiamo già visto qualcosa di simile durante il derby: questo è calcio di rigore“. Poi aggiunge: “È il classico esempio di step on foot. Il fallo è molto evidente, ma manca il cartellino giallo per imprudenza”. Sui social divampa la polemica.

“Conte ha ragione, è una vergogna. Marotta league” scrive su X Nachi. Per Francesco “il rigore è solare, non capisco questa sceneggiata” commenta riferendosi alle protesta di Conte. “Ma com’è possibile che abbiano dato questo rigore, e giovedì su Fullkrug non sono nemmeno andati a rivederlo?” si domanda un tifoso del Milan. “Speriamo che gli diano un paio di giornate di squalifica. La vergogna è lui (Conte, ndr). Scredita tutto il movimento col suo comportamento. Il rigore era netto” rincara un altro utente. Insomma, Inter-Napoli farà discutere ancora molto a lungo.