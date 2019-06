Inter-Napoli, voci di uno scambio impensabile

L'ultima folle indiscrezione di mercato arriva sull'asse Inter-Napoli: secondo il Corriere dello Sport nerazzurri e partenopei sarebbero pronti a scambiarsi i loro due campioni scontenti, Mauro Icardi e Lorenzo Insigne.

Per il giornale romano non è solo una suggestione, ma un'idea nata durante una telefonata tra i dirigenti dei due club qualche giorno fa. L'ex capitano dell'Inter non figura nel progetto tecnico del neo allenatore Antonio Conte per la prossima stagione, e dovrebbe partire in estate se arrivasse l'offerta giusta: da tempo il Napoli segue il giocatore, nel 2016 fu a un passo dal suo ingaggio per farne l'erde di Gonzalo Higuain ma la trattativa saltò all'ultimo.

Sul bomber argentino ci sono anche Juventus e Roma, che il Napoli intende anticipare inserendo nella trattativa Lorenzo Insigne, che nonostante la pace delle ultime settimane non sarebbe così certo della sua permanenza a Napoli ed è in continua lotta con parte dei tifosi azzurri.

Nelle prossime settimane si capirà se si è trattata solo di una suggestione pre-estiva o se la trattativa potrà davvero entrare nel vivo. L'Inter valuta Icardi 70 milioni di euro, mentre per Insigne De Laurentiis chiede una somma più alta, superiore agli 80 milioni.

Il talento di Frattamaggiore da Coverciano ha fatto sapere che il momento peggiore è passato dopo gli screzi con la tifoseria: "Ho tante pressioni, si aspettano tanto da me ma il periodo brutto è passato. Io vorrei dare il triplo. Il Napoli non vince da parecchio, fa male. Sono arrivato a 28 anni e sono orgoglioso di essere capitano del Napoli, della mia squadra del cuore. Poi ci sta, vogliamo vincere perché arriviamo sempre secondi, pure in Champions League siamo stati vicino al passaggio del turno. Bisogna fare qualcosina per vincere i trofei. A fine carriera vuoi averli in bacheca, soprattutto per la squadra e la qualità".

