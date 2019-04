Inter nei guai, Spalletti perde un titolarissimo

L'Inter perde una pedina preziosa a centrocampo: Marcelo Brozovicdovrà fermarsi per almeno due settimane dopo l'infortunio riportato nella partita di campionato contro l'Atalanta.

Confermati i timori degli scorsi giorni: il giocatore, che si è sottosposto alla risonanza magnetica nella mattinata di martedì alla clinica Humanitas di Rozzano, ha riportato una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra. Brozovic, cervello del centrocampo nerazzurro, darà sicuramente forfait per le prossime due partite di campionato contro Frosinone e Roma, e resta in dubbio per la partita contro la Juventus del 27 aprile: lo staff medico del club meneghino proverà a riconsegnarlo a Luciano Spalletti per quella data, ma non è scontato il recupero. Altri controlli verranno effettuati la prossima settimana.

Si apre un problema non da poco a centrocampo perLuciano Spalletti, che contro il Frosinone dovrebbe schierare dal 1' Borja Valero. Senza Brozovic l'Inter stenta a costruire trame di gioco, come si è visto dopo la sua uscita nel match contro l'Atatalanta, ed è possibile che il mister toscano torni a un centrocampo a tre. Per quanto riguarda la prossima stagione, è da tempo in programma l'acquisto di un mediano di qualità per aumentare le alternative: Nicolò Barella è il primo nome sulla lista, restano i sogni Rakitic e Modric.

"Brozovic non ci sarà sicuramente a Frosinone, in certi ruoli le assenze sono più importanti, uno come lui si trova difficilmente", erano state le parole allarmate del mister nerazzurro al termine del match contro gli orobici. Brozovic aveva già rischiato di saltare per infortunio il derby con il Milan.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 14:58