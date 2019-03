Inter nel caos, Icardi spiazzato dalla decisione di Spalletti

Ci risiamo, tra l'Inter e Mauro Icardi riesplode la bufera. La decisione di Luciano Spalletti di non convocare l'ex capitano nerazzurro per la partita di campionato contro la Lazio, nonostante l'assenza per infortunio di Lautaro Martinez, ha colto di sorpresa l'entourage del giocatore, a cominciare dall'avvocato Paolo Nicoletti, l'artefice insieme a Beppe Marotta della tregua degli scorsi giorni.

Raggiunto dall'Ansa, Nicoletti ha espresso il suo stupore: "Icardi dal giorno del suo rientro si è messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell’interesse dell’Inter e del giocatore con l’ad,Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla".

Una decisione sorprendente: "Ho sentito giornalmente Beppe Marotta che mi ha sempre comunicato che tutto procedeva positivamente", ha concluso l'avvocato. La prossima tappa sarà ora la trasferta di Genova, dove Spalletti sarà ancora privo di Martintez.

Javier Zanetti ha deciso di non commentare il fatto: "Nulla da commentare, lui è tornato a disposizione questa settimana dopo un mese di cure. Lo staff tecnico ha ritenuto di iniziare piano e reinserirlo più avanti, non vedo niente di strano. Penso che se ne sia parlato fin troppo, la cosa importante è restare uniti per raggiungere la Champions".

Questa la motivazione di Luciano Spalletti: "L'ho trovato per certi versi come un calciatore nuovo, perché era tanto che non era con noi. Si è allenato e per certi versi dobbiamo ancora reinserirlo in quello che è il nostro comportamento in allenamento. Visto quanto è successo in questo periodo, compreso ieri, ritengo giusto che ancora per questa partita non possa essere d’aiuto. Quindi non è convocato" sono le parole che hanno creato un putiferio sui social tra i tifosi.

"Mauro si è allenato con il gruppo in settimana dopo un lungo periodo, ci sono cose nuove che sono successe da valutare. Le prossime partite valuteremo".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 23:25