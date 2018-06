Inter, nel mirino anche Florenzi

L'Inter è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo l'affare Nainggolan, altra trattativa con la Roma. Questa volta, in gioco, ci sarebbe Florenzi. L'esterno non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con Monchi (in scadenza nel giugno del 2019).

Il club nerazzurro si sarebbe fatto avanti in maniera importante, così da beffare la concorrenza. Pronto un super ingaggio per il nazionale azzurro che arriverebbe a guadagnare ben quattro milioni di euro a stagione. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-06-2018 09:10