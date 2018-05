Dopo aver conquistato il pass per la Champions League, l'Inter pensa a rinforzare la propria rosa. In pole position l'incontro con Icardi, per continuare insieme. Spazio anche alle manovre di mercato in entrata.

Nelle ultime ore si parla di un forte interessamento per Verdi. Il bomber del Bologna è stato accostato anche a Roma e Napoli. Classe 1992, nell'ultima stagione, con i felsinei, ha segnato 10 reti in 35 gare complessive.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 06:35