Inter, nel mirino un talento del Boca

L’Inter cerca un rinforzo a centrocampo.

Tra i tanti profili seguiti dai nerazzurri (Meitè e Barella in primis), c’è da segnalare il nome di Agustin Almendra. Secondo quanto riportato dal ”Mundo Deportivo”, i nerazzurri avrebbero già sondato il terreno per il centrocampista argentino, classe 2000, di proprietà del Boca Juniors.

Almendra viene utilizzato dal tecnico Schelotto come regista, ma può ricoprire anche il ruolo di trequartista: una soluzione in più per Luciano Spalletti per far rifiatare, in qualche partita, Radja Nainggolan. Sul giocatore non c’è, però, solo l’Inter: anche Arsenal e Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, seguono da vicino l’argentino.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 17:15