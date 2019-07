Inter, nessuna trattativa con Bale

Il futuro di Bale non sarà all’Inter di Conte. Il gallese, in uscita dal Real Madrid, ha altri progetti per la prossima stagione. La conferma è arrivata direttamente da Barnett, agente dell’esterno d’attacco sotto contratto con i blancos.

Sulle voce che vorrebbero il proprio assistito vicino all’Inter, Barnett è stato chiaro: “Le informazioni che circolano, non sono vere”, le sue parole riportate da interdipendenza.net. Bale vorrebbe tornare a giocare in Premier League.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 08:19