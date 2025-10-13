Inter, Neymar a parametro zero a gennaio: l’esempio Modric al Milan, Marotta pensa al clamoroso colpo di mercato

Il giornalista Fabrizio Romano riaccende le possibilità di un arrivo di Neymar all’Inter nella finestra di mercato di gennaio: l’ultima esperienza in Europa, contratto rivisitato e le opportunità economiche

Neymar in nerazzurro, l’indiscrezione di mercato arriva dalle parole di Fabrizio Romano, che riaccende una voce che è nell’aria già da diversi mesi. L’Inter e Marotta potrebbero valutare un colpo che ha del clamoroso anche sulla scorta di quanto fatto dal Milan con Luka Modric.

L’indiscrezione di Fabrizio Romano

Una suggestione, una proposta che ovviamente resta tutta da verificare ma la fonte è senza dubio autorevole ed è Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato. Sul suo canale YouTube, il giornalista ha parlato di una possibile connessione con l’Inter (e in passato anche con il Napoli): “Neymar è stato offerto all’Inter, così come al Napoli dal suo entourage rappresentato da Pini Zahavi già all’inizio della scorsa estate. Ma entrambi i club hanno rifiutato questa possibilità a causa delle condizioni fisiche del giocatore e del suo impatto economico. L’Inter in quel momento aveva altre priorità ma la situazione resta da monitorare in quanto Neymar è in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2025 e potrebbe liberarsi a costo zero”.

Il primo contatto nel 2009

Non è la prima volta che l’Inter viene “legata” a Neymar. Il primo “incontro”, se così lo si può definire, risale infatti al 2009 quando i nerazzurri misero gli occhi su un giovanissimo del Santos che a soli 17 anni stava già conquistando le attenzione di tutti. In quel frangente, quando il club era sotto la guida del presidente Massimo Moratti, i nerazzurri provarono a lungo a portarlo a Milano ma la concorrenza in giro per l’Europa era elevatissima e a vincerla (ma solo qualche anno dopo) fu il Barcellona.

L’operazione alla Modric

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha dimostrato che i grandi talenti del calcio mondiale invecchiano decisamente più tardi. Il centrocampista croato ha avuto un impatto immediato sui rossoneri dal punto di vista tecnico, di personalità e anche per il potenziale ritorno economico. E sull’altra sponda di Milano, l’Inter potrebbe valutare l’arrivo di Neymar per gli stessi motivi. Il brasiliano continua a essere un brand planetario, è seguito in tutto il mondo e sotto il profilo del talento non è secondo a nessuno. Da un punto di vista economico potrebbe essere un colpo che conviene a tutti: a Neymar che potrebbe accettare un ingaggio ridotto per tornare protagonista in Europa, e all’Inter che si troverebbe un giocatore in grado di risolvere le partite con una giocata estemporanea.