Inter, Nico Paz a Milano da Zanetti: il retroscena dell’incontro che scatena la fantasia dei tifosi

Il gioiello del Como, su cui il Real Madrid vanta un diritto di recompra a condizioni vantaggiose, al ristorante del vicepresidente nerazzurro: tifosi scatenati

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Metti Nico Paz e Javier Zanetti insieme, allo stesso ristorante. Tanto basta per scatenare la fantasia del popolo nerazzurro. Del resto, si sa: il gioiello del Como è da tempo l’oggetto del desiderio dell’Inter. Il classe 2004, su cui il Real Madrid vanta un diritto di recompra a condizioni vantaggiosissime, ha fatto scalo al ristorante Botinero di Milano, di proprietà del vicepresidente nerazzurro, in compagnia del papà: tutto alla luce del sole, tutto documentato sui social. Da parte dei tifosi un’unica a sola richiesta a Pupi: “Portalo da noi”.

Nico Paz a Milano da Zanetti

Proprio nei giorni in cui tutti gli organi di informazione annunciano l’imminente rivoluzione di mercato dell’Inter, ecco gli scatti che non t’aspetti. Sogni dolcissimi prendono forma dopo l’incubo del derby: Nico Paz e Javier Zanetti insieme, nel ristorante del vicepresidente dell’Inter.

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C’entra il mercato? Chissà, ma il club di viale della Liberazione pensa da tempo a quello che molti definiscono il miglior calciatore della Serie A. Forse l’unico potenziale fuoriclasse di un campionato sempre più povero di talento, come dimostra il clamoroso naufragio in Champions League delle italiane. Il numero 10 del Como, accompognato dal padre Pablo Paz, è stato accolto da Zanetti e consorte al ristorante Botinero, tra sorrisi e scatti postati sui social. E, magari, più di una chiacchiera sul futuro.

Il regalo dell’argentino a Pupi

Il profilo Instagram del Botinero ha droppato gli scatti dell’ultimo ‘trofeo’ da esibire nel noto locale di Zanetti. Già, Nico Paz ha autografato gli scarpini che poi sono stati esposti in vetrina assieme a quelli di tanti altri colleghi. Ed è sembrato un vero e proprio passaggio di consegne tra argentini.

Sì, perché oltre a Pupi era presente all’evento anche un altro calciatore rimasto nel cuore dei tifosi e che ha scritto la storia del club nerazzurro: il Principe Diego Milito. Dagli eroi del triplete alla possibile stella del futuro dell’Inter. A chiusura del cerchio la storia su Instagram di Paula de la Fuente, moglie di Zanetti: lo scatto dei argentini più il papà di Nico accompagnato dal commento ‘Aura’.

Tifosi dell’Inter scatenati: la richiesta

Nico Paz-Inter non è un accostamento nuovo. Dunque, l’entusiasmo della piazza si poggia su elementi solidi. Certo, tutti gli indizi sul futuro del giocatore, già autore di nove gol e sei assist in questo campionato, portano a Madrid. Ma se c’è anche una sola speranza di poterci arrivare, perché non crederci?

Tutti sanno che la prossima estate sarà quella della rifondazione, che prevede anche la cessione di un big (Thuram?). E Nico potrebbe incarnare il simbolo della nuova era Oaktree, quella dei giovani e forti. “Forza Capitano, portalo a casa” commenta Anto su Instagram. “Portalo a Milano” esorta domyg. “Io ci credo” aggiunge Michele. “San Siro è la sua casa ideale” scrive Ale. Insomma, sono bastati pochi scatti per infiammare i tifosi dell’Inter.

Quanto costa Nico Paz e la minaccia Real Madrid

Il valore del cartellino del 21enne si attesta già sui 60-70 milioni di euro, ma il Como rischia di perderlo per molto meno. Il Real Madrid, infatti, ha due stagioni di tempo per esercitare il diritto di recompra.

Pensate: se la eserciterà il prossimo giugno, basterà staccare un assegno da soli 9 milioni di euro. Se aspetterà il 2027, invece, la cifra salirà a 10. La Casa Blanca sembra intenzionata a riportarlo a casa per affidargli un ruolo centrale nel progetto che ripartirà da un allenatore top, probabilmente Jurgen Klopp. Ma Florentino Perez pensa anche a Max Allegri.