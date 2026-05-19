Inter, Nico Paz guida il cambiamento: la svolta di Oaktree e il nuovo modulo di Chivu

Il talento argentino è l'obiettivo numero uno di mercato, ma va superato l'ostacolo Mourinho: via libera della proprietà al super colpo, Chivu si sfrega le mani

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alzare il livello per tentare la scalata Champions. E c’è un calciatore che più di ogni altro incarna il simbolo del cambiamento: Nico Paz. Da Oaktree è arrivato il via libera a un budget che consentirà a Marotta e Ausilio di avere margini di manovra importanti sul mercato. L’Inter del doblete pensa in grande, affidandosi ai consigli per acquisti di Chivu, che punta sul “Kakà argentino” per ridisegnare i nerazzurri con un nuovo modulo e una nuova identità tattica.

Inter, sì di Oaktree a Nico Paz: il budget per il mercato

Ventuno anni, 12 gol in campionato, la convocazione ai Mondiali nell’Argentina campione del mondo di Leo Messi: il futuro è tutto nelle mani (e nei piedi) di Nico Paz. Talento cristallino e un destino da top player, ecco i motivi per cui Oaktree ha detto sì al colpo dei sogni che farebbe impazzire San Siro.

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Da quanto trapela, il fondo californiano stanzierà un budget di circa 50 milioni per il mercato, a cui, però, andranno aggiunti i soldi derivanti dalle cessioni. Se arrivassero 70 milioni da Bastoni o 40 da Aleksandar Stankovic, finito nel mirino della Premier, l’Inter si candiderebbe a essere la regina indiscussa del mercato. Senza dimenticare i vari Frattesi, Dumfries e Luis Henrique, che pure potrebbero assicurare un cospicuo tesoretto.

Ostacolo Mourinho: la decisione del Real su Nico Paz

La certezza è che il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra dal Como, ma la permanenza di Nico Paz al Bernabeu è legata al progetto di rilancio che ha in mente José Mourinho. Florentino Perez ha deciso di scommettere sul ritorno dello Special One per cancellare una stagione da incubo, forse la peggiore della sua era, caratterizzata da risultati deludenti e soprattutto veleni.

Nessun dubbio sulle qualità del classe 2004, piuttosto l’ostacolo è rappresentato dall’abbondanza che lì davanti ha già creato non pochi grattacapi prima a Xabi Alonso e poi al disastroso Arbeloa. Non è da escludere che Nico Paz possa essere sacrificato per non meno di 55-60 milioni, così da arrivare più facilmente ad altri obiettivi nel mirino del lusitano. Insomma, Chivu confida nell’assist del suo ex allenatore con cui ha vinto uno storico triplete nell’indimenticabile stagione 2009/10. E nella mediazione del vicepresidente Javier Zanetti, che vanta un rapporto speciale col papà di Nico.

Chivu cambia l’Inter con Nico Paz: il nuovo modulo

L’idea di passare alla difesa a 4 è destinata a naufragare, perché si correrebbe il rischio di penalizzare due colonne dell’Inter degli ultimi anni: Bastoni e Dimarco. Si lavorerà – quindi – a un’evoluzione del 3-5-2. Chivu valuta il 3-4-2-1 o più probabilmente al 3-4-1-2, con Nico Paz alle spalle di capitan Lautaro e Thuram. Fantasia e gol, un cocktail esplosivo per tornare a essere protagonisti anche in Champions League.

Occhi sul Mondiale per un gustoso antipasto di quel che potrebbe essere: Nico più Lautaro, con Tikus nell’insolito ruolo di antagonista. Non finisce qui, però. Per garantire equilibrio alla squadra, in mediana l’obiettivo numero uno è Manu Koné, che la Roma rischia di dover sacrificare entro fine giugno per via dei paletti imposti dal fair play finanziato. Insieme a Barella formerebbe un’autentica diga: Marotta prepara l’assalto.