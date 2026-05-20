Nico Paz all’Inter, Zanetti sogna e fa sognare: il messaggio al Real e a Mourinho e la previsione su Simeone in nerazzurro

Il vicepresidente nerazzurro è tornato a parlare del futuro del talento che ha conquistato tutti con le sue giocate con la maglia del Como, inviando un messaggio chiaro verso Madrid

Il nome di Nico Paz continua a stuzzicare l’ambiente nerazzurro. Tra i primi ammiratori del talento nato a Santa Cruz de Tenerife ventuno anni fa c’è certamente Javier Zanetti, che nelle ultime ore è tornato a sbilanciarsi sulle possibilità di vedere Nico con la maglia dei freschi campioni d’Italia. Il vicepresidente ha detto la sua anche sul Cholo Simeone, ammettendo l’interesse mai realmente sopito della società di vederlo un giorno sulla panchina dell’Inter.

Romano aggiorna su Nico Paz all’Inter

Nico Paz all’Inter sembra destinato a diventare il tormentone dell’estate. Al netto di un ormai certo ritorno al Real, infatti, il talentuoso classe 2004 esploso sulle rive del Lario sotto la guida di Cesc Fabregas a Madrid potrebbe non dover nemmeno disfare le valigie. Come rivelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano nel sul ultimo aggiornamento su YouTube, infatti, toccherà a José Mourinho decidere.

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Palla in mano al Real

“Nico Paz ha un contratto firmato e farà valutazioni da giocatore del Real”, ha svelato Romano, che ha aggiunto: “Vuole capire i piani che lo Special One ha in mente lui, tra impianto tattico e importanza nello scacchiere dei Blancos. Stanno tutti aspettando la scelta del Real. Ci sono tanti club alla finestra. Il primo è ovviamente il Como, con Fabregas che spera di poter avere Nico a disposizione per un altro anno, così da farlo giocare in Europa prima di rimandarlo in Spagna. Però, al momento, dipende davvero tutto dal Real e da Mourinho”.

Il messaggio di Zanetti a Mourinho

Chi una scelta l’ha già chiara in mente è l’Inter, che per Nico Paz sembra davvero pronta a tutto. A conferma di ciò, le parole di Javier Zanetti che sulle frequenze della radio argentina DSPORTS manda un segnale chiaro al Real Madrid e al grande ex nerazzurro, José Mourinho: “Nico mi piace tantissimo, per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo papà e sono felice per quello che ha fatto Nico in questi due anni al Como. Credo che sia sulla strada giusta per diventare un grandissimo calciatore. So che tornerà a Madrid, ma non smetto mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter”.

Il messaggio di Zanetti a Mourinho

Il vicepresidente ha poi avuto modo di parlare di Diego Simeone, ex compagno di squadra ormai da anni in orbita nerazzurra. Al netto del rinnovo fino a giungo 2028 ormai fatto tra l’Inter e Cristian Chivu, El Tractor non ha chiuso a un possibile ritorno del Cholo: “Sta facendo molto bene all’Atletico. Dicono sempre che è il suo ultimo anno, ma alla fine lui resta lì. Può tornare all’Inter? Credo che se qualcosa deve succedere, prima o poi succederà. Oggi come oggi non lo vedo lasciare Madrid, ma nel calcio non si sa mai…”.