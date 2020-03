Inter, niente riscatto per Sanchez

Complice anche qualche infortunio di troppo, Sanchez non è riuscito a lasciare il segno all'Inter. Nonostante sia apprezzato da Conte, il cileno non verrà riscattato e, al termine della stagione in corso, tornerà al Manchester United, club che detiene il suo cartellino.

Secondo il Daily Telegraph, i Red Devils non hanno ancora deciso se tornare a puntare sul 31enne Sanchez o piazzarlo altrove. L'ex Udinese avrebbe diverse richieste, anche dalla Spagna. Ci sarebbe pure l'opzione Qatar.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 09:36