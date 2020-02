Inter, niente Viviano

Emiliano Viviano non andrà all'Inter. Il club nerazzurro ha deciso di non tesserare il portiere svincolato, che si era allenato sotto gli occhi di Antonio Conte in vista di un possibile ingaggio: Samir Handanovic si sta ristabilendo velocemente dopo l'infortunio alla mano, ormai in via di superamento.

Padelli giocherà titolare sia a Roma, sia in Europa League: il portiere sloveno dovrebbe tornare a disposizione per la partita di campionato contro la Sampdoria.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 10:34