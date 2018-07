Inter, nome nuovo per il centrocampo

In casa nerazzurra c'è grande attesa per capire quale sarà il nuovo rinforzo per il centrocampo. Dopo l'arrivo, dalla Roma, di Nainggolan, la società è al lavoro per completare il reparto con un altro innesto di qualità che possa permettere al tecnico Spalletti di avere più soluzioni tattiche. Tantissimi i nomi in gioco. Vidal, non certo di restare al Bayern Monaco, sarebbe il ben venuto, anche se i costi dell'operazione sembrano proibitivi. L’ex Juventus resta un obiettivo concreto ma complicato.

Fatto anche il nome dell'ex Kovacic. Il croato, in un recente incontro con il nuovo tecnico del Real Madrid Lopetegui, ha ribadito la sua voglia di lasciare i blancos e rimettersi in gioco in un club dove possa giocare con continuità. In corsa ci sarebbe anche Paredes, altro nome che intriga l'Inter.

Tuttavia, nelle ultime ore, ci sarebbe una nuova pista. L'Inter sarebbe interessata a Hector Herrera. Il messicano, classe 1990, non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Porto (in scadenza nel giugno del 2019). Seguito anche dalla Roma di Monchi, Herrera garantirebbe qualità e quantità (e qualche gol). Il costo dell'operazione non sarebbe proibitivo (15/20 milioni di euro). L'Inter sta cercando di cedere un giocatore per incassare i soldi necessari per acquistare il centrocampista tanto agognato da Spalletti. L'indiziato numero uno a fare le valigie resta Joao Mario. Il portoghese, recentemente, è stato accostato anche al Betis ma la trattativa non pare essere decollata. Da capire anche le posizioni di Vecino e Gagliardini. Entrambi, dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbero lasciare l'Inter per lasciare spazio al nuovo innesto.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 08:35