Inter, nome nuovo per il centrocampo

Un occhio al mercato invernale, l'altro a quello estivo. L'Inter sarebbe sulle tracce di Eriksen, gioiello attualmente in forza al Tottenham. Il danese non ha rinnovato con gli Spurs e, a giugno, sarà libero di scegliere dove andare.

L'Inter sarebbe in corsa ma non sarebbe l'unica a volere Eriksen. Oltre al Real Madrid, attenzione al Manchester United. I Red Devils potrebbero provarci anche già a gennaio (sempre che non arrivi la fumata bianca con Emre Can).

SPORTAL.IT | 15-11-2019 09:26