Inter, non solo Eriksen: i tifosi hanno paura per lui

C’è preoccupazione in casa Inter. La squadra di Antonio Conte è reduce da una bellissima vittoria esterna sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia ma anche dalla pessima prova contro il Real Madrid in Europa appena una settimana fa. E la sfida di stasera contro il Borussia rappresenta un appuntamento fondamentale nella stagione nerazzurra.

La squadra di Antonio Conte non può più sbagliare. I nerazzurri hanno a disposizione solo un possibile risultato, quello della vittoria esterna se vogliono continuare ad alimentare chance di qualificazione al turno successivo. Il primo verdetto della stagione nerazzurra potrebbe arrivare contro la formazione tedesca e per i fan interisti si tratta anche di un verdetto importante.

La nuova preoccupazione

La storia tra l’Inter e Christian Eriksen sembra ormai ufficialmente finita. Fine certificata dalle scelte dell’allenatore e poi confermata da Beppe Marotta alla vigilia dell’ultima sfida in campionato. Il danese arrivato lo scorso gennaio a Milano con il compito di far fare alla squadra il salto di qualità, andrà via senza aver lasciato praticamente nessun impatto a distanza di solo un anno. Ma ora tra i tifosi dell’Inter comincia a montare una nuova preoccupazione.

L’acquisto più apprezzato e applauditi dell’ultima campagna acquisti è stato quello dell’esterno Hakimi, e ora anche la sua posizione sembra essere in pericolo almeno stando alle parole di Conte prima del matcho in Europa: “Parliamo di un giocatore di grande potenzialità che deve lavorare tanto sulla fase difensiva. Deve continuare a lavorare sapendo che ci sono pressioni su di lui”.

Tifosi in ansia

Le parole di Conte hanno scatenato la reazione dei tifosi che ora temono possa crearsi un nuovo caso: “I due acquisti più importanti non sono funzionali al gioco dell’allenatore, si può dire che c’è qualcosa che non va?” sostiene Darko. Anche Gaetano esprime la sua opinione: “Quelli che si lamentano di Hakimi o gongolano nel vederlo in difficoltà e preferiscono Darmian mi ricordano i tifosi della Juventus che nel vedere Tiago fallire esaltavano Cristiano Zanetti e poi finivano settimi”. O ancora Nico scrive: “Hakimi è un potenziale fuoriclasse. Il calcio italiano richiese un po’ di tempo e tanto lavoro. Io lo aspetto”.

SPORTEVAI | 01-12-2020 08:55