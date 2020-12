Inter: non solo il Cagliari su Nainggolan

Sarà un gennaio movimentato in casa Inter, soprattutto sul fronte delle uscite. Oltre al nome di Eriksen, altra situazione calda è quella che riguarda Radja Nainggolan. Il belga era rientrato alla base dopo il ritorno a Cagliari, ma non ha trovato ulteriore spazio in casa nerazzurra e si appresta a cambiare di nuovo aria.

A mettere ordine sulla sua situazione ci ha pensato ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha ribadito come un ritorno in Sardegna sia al momento la principale opzione per il ‘Ninja’. Esistono però anche altre suggestioni di mercato, che conducono alle piste Fiorentina e Sassuolo. Al momento, però, l’ipotesi isolana appare la più accreditata.

OMNISPORT | 27-12-2020 13:57