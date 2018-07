Inter, non solo lo United su Perisic

Ivan Perisic, reduce da un ottimo Mondiale con la sua Croazia, è nel mirino di diversi club di Premier League.

Oltre al già noto interesse del Manchester United, anche Chelsea e Tottenham starebbero monitorndo la situazione dell'esterno dell'Inter.

La società nerazzurra non ha però alcuna intenzione di cedere il proprio numero 44, se non per un'offerta da almeno 70 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 18-07-2018 15:50