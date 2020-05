Inter, non solo Mertens: Conte ha scelto il secondo colpo in attacco

Grandi manovre in attacco in casa Inter. Mentre il pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez è sempre più estenuante, il club nerazzurro si sta cautelando assicurandosi un'accoppiata di campioni a parametro zero: Dries Mertens ed Edinson Cavani.

Per l'attaccante del Napoli i giochi sono ormai fatti: la punta belga, in scadenza di contratto al termine della stagione, è seguita da tanti club di primo piano ma i nerazzurri sono in vantaggio. La dirigenza del club meneghino avrebbe trovato l'accordo con l'entourage del giocatore, che si trasferirà ad Appiano a parametro zero nella prossima estate.

Mertens, che si sarebbe fatto convincere da un'offerta biennale da 5 milioni di euro più bonus alla firma, è in contatto costante con l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, a cui ha chiesto alcuni consigli per cercare casa a Milano: il suo approdo in nerazzurro sembra ormai solo una formalità.

Ora Conte e Marotta lavorano per il secondo colpo in entrata in attacco: Cavani. L'uruguaiano classe 1987, è in scadenza di contratto con il Psg ed è molto distante da un possibile rinnovo con il club francese, che sta trattando con la stessa Inter il riscatto di Mauro Icardi.

L'Inter sarebbe così pronta a piombare sul Matador, che però dovrà decurtare parte del suo stipendio: i 12 milioni a stagione che percepisce attualmente sono troppi per i nerazzurri. Secondo Sportmediaset, il Biscione è pronto ad offrire un biennale da 10 milioni a stagione.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 11:52