Inter, novità di mercato su Lautaro Martinez

Nonostante la vittoria con brivido in casa del Borussia Mönchengladbach, non si placano le voci di Calciomercato in casa Inter. In particolare, sembra che alcune squadre stiano tornando prepotentemente all’attacco per aggiudicarsi le prestazioni dell’argentino Lautaro Martinez.

La sessione di mercato di gennaio è sempre più vicina, e mai come ques’anno sarà fondamentale essere in grado di pianificare per tempo non solo le mosse immediate, ma soprattutto quelle riguardanti la prossima sessione estiva. la situazione economica mondiale, infatti, non permette grandi spostamenti di denaro attualmente, e Marotta ci ha abituato, nella sua carriera dirigenziale, a valutare ogni singolo aspetto di un’operazione prima di concluderla.

In mezzo a tutto questo lavoro, fa sicuramente rumore una notizia che arriva dalla Spagna, e riguarda in particolare l’attaccante classe 1997 Lautaro Martinez. Già seguito per mesi dal Barcellona, che sicuramente tornerà alla carica (in vista delle imminenti elezioni presidenziali del club, Laporta ha già promesso due acquisti Top), ora anche altri Top club sembrano entrati iin scena.

Proprio l’autorevole Mundo Deportivo, conferma le voci secondo le quali il super-agente Mendes avrebbe ricevuto l’incarico da Beto Yaqué e Rolando Zárate di trattare l’addio del giocatore.

Queste le parole di Mundo Deportivo: “L’argentino lascerà l’Inter per andare in uno dei grandi club europei che lo apprezzano e con cui Mendes ha un ottimo rapporto: Real Madrid, Barcellona o in Premier League. Questo significa che il prezzo salirà alle stelle perché il super-agente portoghese è uno specialista nelle aste […] Tutti gli aspetti che aveva già trattato il Barcellona con gli agenti di Lautaro, ingaggio compreso, non hanno più alcun valore. Bisognerà ricominciare tutto da zero”.

Se la situazione p quella veramente descrittaa da Mundo Deportivo, allora la cosa migliore per l’Inter sarebbe probabilmente spingere il più possibile sul prezzo, garantendosi una plusvalenza monstre e la possibilità di investire pesantemente sul mercato

OMNISPORT | 02-12-2020 15:30