Inter, novità su Mauro Icardi: Juventus spiazzata

Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi. L’attaccante argentino sta bloccando il mercato in entrata dell’Inter per quanto riguarda il fronte attaccanti, ma la situazione potrebbe cambiare presto: secondo il Corriere dello Sport il presidente Aurelio De Laurentiis è orientato a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti all’anno per aggiudicarsi i gol di Maurito, e 60 milioni di euro al Biscione per il cartellino del centravanti.

L’operazione sarebbe possibile grazie alle cessioni per un centinaio di milioni di euro dei giocatori in esubero: da Verdi a Hysaj, da Inglese a Mario Rui, da Rog a Ounas. Un’altra ipotesi è lo scambio con Lorenzo Insigne: una strada complicata perché Conte non sarebbe convinto dell’operazione.

Su Icardi resta fortemente interessata la Juventus, che lavora sottotraccia ma certo non si aspettava la mossa del club azzurro. I bianconeri per piombare sull’ex capitano dell’Inter hanno la necessità che Gonzalo Higuain accetti l’offerta della Roma: il Pipita è finora rimasto molto freddo, ma dalla Capitale arrivano messaggi d’amore nei suoi confronti.

Per quanto riguarda Icardi, Paratici resta in ogni caso fiducioso: per il giocatore e per la moglie-agente Wanda Nara la priorità in caso di addio resta la Juventus. Non a caso il ds bianconero e la show-girl si sarebbero incontrati ad Ibiza: la preferenza dell’ex capitano dell’Inter nei confronti della Vecchia Signora resta finora netta.

Sui social Wanda ha risposto alle indiscrezioni sul suo incontro con il dirigente dei campioni d’Italia con questo tweet criptico: “Tutti siamo cattivi in una storia mal raccontata”. Poi l’autocelebrazione su Instagram, dove in una storia Wanda Nara si qualifica come “la manager più ambita”, e definisce Icardi come “migliore giocatore del 2018” e che grazie a lei sia “fra i calciatori più pagati”.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 11:28