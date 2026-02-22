Inter, nuova bufera su Bastoni: il gesto che scatena la polemica, Ferrara severo

L'ammonizione che sembra volontaria Bastoni, all'87' di Lecce-Inter, ha riacceso la bufera attorno al difensore nerazzurro in vista del derby contro il Milan

Aveva già gli occhi puntati su di sé dopo quanto accaduto la scorsa settimana in Inter-Juventus. Arbitri, tifosi, allenatori e avversari hanno avuto lo sguardo fisso ieri su Alessandro Bastoni. Ma quasi a fine gara Lecce-Inter, il difensore nerazzurro ci è cascato di nuovo fino ad entrare nuovamente nella bufera. E’ il minuto 87′ di gioco quando Bastoni viene ammonito per un intervento scomposto e senza senso su N’Dri. In questo modo il difensore salterà la prossima gara contro il Genoa, in quanto diffidato, ma secondo pareri di alcuni esperti c’è un motivo ben preciso del gesto. Le accuse di Ciro Ferrara ed Hernanes nel post gara a DAZN.

Ciro Ferrara si scaglia contro Bastoni

Bastoni torna a far parlare di sé, anche questa settimana. Secondo l’ex difensore Ciro Ferrara, Bastoni si sarebbe fatto ammonire in modo truffaldino, confermando la propria antisportività conclamata. È durissimo il commento su DAZN post Lecce-Inter: ” È giusto, (come ha fatto Bastoni), farsi ammonire volontariamente in Lecce-Inter e quindi decidere di saltare una partita, Inter-Genoa, per poi giocarne un’altra, cioè il derby di Milano?”.

Anche Hernanes nutre sospetti sul gesto di Bastoni

Il caso di Alessandro Bastoni, che a Lecce pare si sia fatto ammonire volontariamente per non saltare il derby, sta facendo discutere tutti. Secondo gli opinionisti di DAZN la sua ammonizione “cercata” sarebbe evidente: essendo diffidato, salterà il Genoa per poi essere presente nel derby con il Milan. A dare man forte a quest’ipotesi ci pensa anche Hernanes, che ammette: “L’ho fatto anche io in carriera”.

Segue l’intervento di Ciro Ferrara, che rilancia la domanda direttamente ai tifosi: “E’ giusto farlo?” Nel frattempo, in studio hanno ricordato che pure Adrien Rabiot si trova nella stessa situazione, in diffida per Milan-Parma.

I tifosi condannano Bastoni

Le polemiche post Lecce-Inter continuano anche sul web: “Lo fanno tutti dall’alba dei tempi di questo fottutissimo sport, Bastoni si conferma un antisportivo.” C’è poi chi scrive: “Si può fare. Ma visto il gesto di una settimana fa, poteva evitarlo. Che sia un UDM e vada fischiato da tutti, è ormai appurato.” E ancora: “Ammonizione studiata per non saltare una gara importante. Ora con Bastoni si risolleva il polverone.”

Non si placano gli animi: “Lecce Inter = 75 minuti senza fare un goal. Questa è la vera Inter senza attori di teatro o arbitri che regalano aiutini.” C’è chi fa ricordare: “Il regolamento dice che se un calciatore si fa ammonire di proposito può ricevere 2 giornate di squalifica, e ci sono precedenti, uno persino in Champions. Però ovviamente parliamo di campionati senza Marotta.” E ancora: “Deve chiedere scusa pubblicamente come hanno fatto sempre quelli che si son fatti ammonire apposta!” E infine: “Io lo proporrei come esempio di sportività ad honorem, senza dubbio un GRANDE uomo.”