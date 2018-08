Inter, nuova opzione per Joao Mario

In attesa di novità sul fronte Modric, l'Inter sta tentando, in ogni modo, di piazzare Joao Mario. Per il portoghese, valutato 30 milioni di euro, ci sarebbe una nuova opzione di mercato. Secondo il Daily Mirror, l'Everton sarebbe pronto a farsi avanti in maniera concreta.

Lo scorso anno al Wwst Ham, Joao Mario potrebbe quindi fare ritorno in Premier League. Da non escludere anche le piste che portano alla Liga (il Betis continua a non perdere la speranza di metterlo sotto contratto).

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 06-08-2018 07:25