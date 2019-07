Inter, nuova pista per Nainggolan

Nainggolan, fuori dal progetto nerazzurro, è alla ricerca di una nuova squadra. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, l'Inter starebbe provando ad impostare un accordo con il Barcellona per uno scambio di giocatori importante.

L'idea sarebbe quella di dare il belga ai blaugrana, in cambio di Vidal. Il cileno, da sempre stimatissimo dal tecnico Conte, è stato vicino alla società nerazzurra in più occasione. Che sia la volta buona per l'approdo dell'ex Juventus a Milano, sponda nerazzurra?

SPORTAL.IT | 25-07-2019 08:28