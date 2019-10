Inter, nuova pretendente per Gabigol

L'Inter, a gennaio, ha intenzione di rinforzare la rosa. Per farlo, il club nerazzurro ha bisogno di monetizzare il più possibile. Gabigol è uno dei giocatori indiziati a lasciare l'Inter e portare cash importante (almeno 15 milioni di euro).

Il Flamengo continua a spingere per strapparlo alla concorrenza e trattenerlo oltre il 31 dicembre (giorno in cui termina, ufficialmente, il prestito). Attenzione, tuttavia, allo Schalke 04. Secondo Sportmediaset, la società tedesca sarebbe pronta a farsi avanti in maniera importante.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 08:46