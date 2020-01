Inter, nuova pretendente per Lazaro

Oltre alle entrate, l'Inter sta lavorando anche alle cessioni e in cima alla lista dei partenti c'è Valentino Lazaro.

Il terzino ha deluso le aspettative e potrebbe lasciare i nerazzurri già in questa finestra di mercato. Stando a quanto arriva dall'Inghilterra sul giocatore c'è il Newcastle, che perà attraverso il manager del club Steve Bruce ha detto: "Non voglio parlare di nomi in particolare. Posso confermare che cerchiamo profili in grado di migliorarci. Ci serve qualità e non quantità".

Lazaro nei giorni scorsi è stato accostato anche al Cagliari, alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 11:51